Футболисты «Реала» и «Барселоны» выиграли «Золотой мяч» 11 раз подряд

На протяжении последних 11 лет обладателями «Золотого мяча» становятся исключительно футболисты, выступающие за «Реал» и «Барселону».
Шесть раз награду выиграл форвард «Барсы» Лионель Месси, четырежды – экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду и однажды – полузащитник мадридцев Лука Модрич.
2009 – Лионель Месси («Барселона»)
2010 – Лионель Месси («Барселона»)
2011 – Лионель Месси («Барселона»)
2012 – Лионель Месси («Барселона»)
2013 – Криштиану Роналду («Реал»)
2014 – Криштиану Роналду («Реал»)
2015 – Лионель Месси («Барселона»)
2016 – Криштиану Роналду («Реал»)
2017 – Криштиану Роналду («Реал»)
2018 – Лука Модрич («Реал»)
2019 – Лионель Месси («Барселона»)
Величие Месси – это также большие проблемы
Источник: «Бомбардир»