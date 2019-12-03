Футболисты «Реала» и «Барселоны» выиграли «Золотой мяч» 11 раз подряд

На протяжении последних 11 лет обладателями «Золотого мяча» становятся исключительно футболисты, выступающие за «Реал» и «Барселону».

Шесть раз награду выиграл форвард «Барсы» Лионель Месси, четырежды – экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду и однажды – полузащитник мадридцев Лука Модрич.

2009 – Лионель Месси («Барселона»)

2010 – Лионель Месси («Барселона»)

2011 – Лионель Месси («Барселона»)

2012 – Лионель Месси («Барселона»)

2013 – Криштиану Роналду («Реал»)

2014 – Криштиану Роналду («Реал»)

2015 – Лионель Месси («Барселона»)

2016 – Криштиану Роналду («Реал»)

2017 – Криштиану Роналду («Реал»)

2018 – Лука Модрич («Реал»)

2019 – Лионель Месси («Барселона»)

Величие Месси – это также большие проблемы