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  • Футболисты «Реала» и «Барселоны» выиграли «Золотой мяч» 11 раз подряд

Футболисты «Реала» и «Барселоны» выиграли «Золотой мяч» 11 раз подряд

3 декабря 2019, 01:16
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На протяжении последних 11 лет обладателями «Золотого мяча» становятся исключительно футболисты, выступающие за «Реал» и «Барселону».

Шесть раз награду выиграл форвард «Барсы» Лионель Месси, четырежды – экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду и однажды – полузащитник мадридцев Лука Модрич.

2009 – Лионель Месси («Барселона»)

2010 – Лионель Месси («Барселона»)

2011 – Лионель Месси («Барселона»)

2012 – Лионель Месси («Барселона»)

2013 – Криштиану Роналду («Реал»)

2014 – Криштиану Роналду («Реал»)

2015 – Лионель Месси («Барселона»)

2016 – Криштиану Роналду («Реал»)

2017 – Криштиану Роналду («Реал»)

2018 – Лука Модрич («Реал»)

2019 – Лионель Месси («Барселона»)

Величие Месси – это также большие проблемы

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (4)
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bolel58
1575325680
Вот это уровень!
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poliakovromanuil
1575331121
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Decorhome
1575361807
Эль классико
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