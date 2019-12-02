Месси с семьей прибыл в Париж. Аргентинец сегодня должен получить шестой «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, где сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Вместе с футболистом прилетели его супруга и дети.

Ранее многие издания сообщали, что именно Месси получит награду в этом году. Аргентинец также является несомненным фаворитом среди букмекеров (коэффициент 1,04).

На данный момент у Месси пять «Золотых мячей». Столько же у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Церемония награждения начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.