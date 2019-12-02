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  • Месси с семьей прибыл в Париж. Аргентинец сегодня должен получить шестой «Золотой мяч»

Месси с семьей прибыл в Париж. Аргентинец сегодня должен получить шестой «Золотой мяч»

2 декабря 2019, 19:17
11

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, где сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Вместе с футболистом прилетели его супруга и дети.

Ранее многие издания сообщали, что именно Месси получит награду в этом году. Аргентинец также является несомненным фаворитом среди букмекеров (коэффициент 1,04).

На данный момент у Месси пять «Золотых мячей». Столько же у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

  • Церемония награждения начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Европа Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (11)
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Maga Ingush
1575303945
Надо бы их оставить на том что у них по 5 золотых, и Ван дейку дать
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Mister_Tomsk
1575304767
вопрос, а за что???? за то что динарку долбит?) или то что динарка на него молится с помпой в заднице????? ну ппц, вандейк, явно заслужил..
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neft44
1575305227
просто если есть инфа о том что он его получит, остальным претендентам игнорить псевдо премию и все
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Serega 68
1575306063
сегодня будет шок
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Dark_Soul
1575306583
Не совсем понятно, зачем эта премия нужна, если из года в год ее результаты заранее достоверно сливают
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Garrincha58
1575310978
за какие такие спортивные заслуги что он выиграл в отчётном году??? тогда просто отдайте ему ещё пять мячей вперёд пока он не закончит играть
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poliakovromanuil
1575331228
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