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    Месси с семьей прибыл в Париж. Аргентинец сегодня должен получить шестой «Золотой мяч»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, где сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Вместе с футболистом прилетели его супруга и дети.

    Ранее многие издания сообщали, что именно Месси получит награду в этом году. Аргентинец также является несомненным фаворитом среди букмекеров (коэффициент 1,04).

    На данный момент у Месси пять «Золотых мячей». Столько же у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Церемония награждения начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +993

      Mister_Tomsk 6 минут назад

      вопрос, а за что???? за то что динарку долбит?) или то что динарка на него молится с помпой в заднице????? ну ппц, вандейк, явно заслужил..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Maga Ingush 19 минут назад

      Надо бы их оставить на том что у них по 5 золотых, и Ван дейку дать

      -1
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