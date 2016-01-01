Месси с семьей прибыл в Париж. Аргентинец сегодня должен получить шестой «Золотой мяч»

вопрос, а за что???? за то что динарку долбит?) или то что динарка на него молится с помпой в заднице????? ну ппц, вандейк, явно заслужил..
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, где сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Вместе с футболистом прилетели его супруга и дети.
Ранее многие издания сообщали, что именно Месси получит награду в этом году. Аргентинец также является несомненным фаворитом среди букмекеров (коэффициент 1,04).
На данный момент у Месси пять «Золотых мячей». Столько же у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Церемония награждения начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.
BCN – Paris— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 2 декабря 2019 г.
Les #Messi sont bien arrivés à Paris ! #BallonDor pic.twitter.com/ibduV5wYYX