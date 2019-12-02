Marca: Месси получит «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.

По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только четвертое место.

Для Месси данная награда станет шестой в карьере. Это абсолютный рекорд.

Церемония награждения состоится в Париже.

Начало – в 22:30 по московскому времени.

Ранее издание Mundo Deportivo и радиостанция Cope также сообщали, что «Золотой мяч» вручат Месси.

Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»