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Marca: Месси получит «Золотой мяч»

2 декабря 2019, 11:33
8

Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.

По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только четвертое место.

Для Месси данная награда станет шестой в карьере. Это абсолютный рекорд.

  • Церемония награждения состоится в Париже.
  • Начало – в 22:30 по московскому времени.
  • Ранее издание Mundo Deportivo и радиостанция Cope также сообщали, что «Золотой мяч» вручат Месси.

Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1575276758
Лучший в мире . И это правильно что рональда Анн тройки он даже вне пятёрки должен быть .
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mig28
1575281947
Ну не знаю, Месси феномен, однозначно лучший! Но Ван Дейк был хорош) Уж точно лучше, чем Модрич в прошлом году...
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Proker
1575284944
Мне поооооо кто его получить,кто за?
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Jurabay
1575292277
Заслуживает
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Nimnul
1575294376
Он не "лучший в мире",он лучший в Ла Лиге,в сборной он обычный. А Ла Лига,как известно не сильнейшая лига в мире. АПЛ гораздо сильнее и Ван Дайк и там хорош и в сборной. Прошлогодний выбор показывает,что награда дается предвзято. И Месси её не заслуживает. Он хорош,но не лучший.
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Бухбух
1575294658
Месси, как правило, получает ЗМ тогда, когда нет ЧМ или ЧЕ.
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