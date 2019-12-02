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    Marca: Месси получит «Золотой мяч»

    Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.

    По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только четвертое место.

    Для Месси данная награда станет шестой в карьере. Это абсолютный рекорд.

    • Церемония награждения состоится в Париже.
    • Начало – в 22:30 по московскому времени.
    • Ранее издание Mundo Deportivo и радиостанция Cope также сообщали, что «Золотой мяч» вручат Месси.

    Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +924

      mig28 34 минуты назад

      Ну не знаю, Месси феномен, однозначно лучший! Но Ван Дейк был хорош)
      Уж точно лучше, чем Модрич в прошлом году...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3835

      dinar7777dinar 2 часа назад

      Лучший в мире . И это правильно что рональда Анн тройки он даже вне пятёрки должен быть .

      -1
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