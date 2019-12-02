L’Equipe: Бельгия отказалась от товарищеского матча с Францией перед Евро-2020. Команда Мартинеса опасается поражения

Сборная Бельгии и несколько других национальных команд отказались от товарищеских матчей с Францией перед Евро-2020, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Матч бельгийцев и французов планировался на март 2020 года. Решение об отмене игры принял главный тренер команды Роберто Мартинес. Главной причиной стало возможное поражение Бельгии, которое могло повлиять на психологическое состояние игроков перед турниром. Кроме того, в случае поражения Бельгия уступила бы Франции первую строчку в рейтинге ФИФА.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Бельгия попала в группу B с Россией, Данией и Финляндией.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге