Вальверде: «Если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года должен получить нападающий Лионель Месси.

«Не люблю подобные мероприятия и церемонии, потому что они слишком затянутые. Каждый год вы голосуете за игрока, учитывая его выступления по ходу сезона. Однако если вы хотите наградить лучшего, просто отдайте «Золотой мяч» Месси», – отметил Вальверде.