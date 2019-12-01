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  • Вальверде: «Если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси»

Вальверде: «Если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси»

1 декабря 2019, 08:29
8

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года должен получить нападающий Лионель Месси.

«Не люблю подобные мероприятия и церемонии, потому что они слишком затянутые. Каждый год вы голосуете за игрока, учитывая его выступления по ходу сезона. Однако если вы хотите наградить лучшего, просто отдайте «Золотой мяч» Месси», – отметил Вальверде.

  • Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
  • По информации Mundo Deportivo, в этом году аргентинский нападающий завоюет награду в шестой раз в карьере.

Источник: Goal
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Вальверде Эрнесто
Комментарии (8)
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zagrizlik
1575179524
Знатно подлизнул.
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Dizayner
1575182478
навсегда причем
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general.lizyukov
1575186941
Если награждают лучшего - при чем тут Лео? Или игры за Барсу автоматом делают лучшим? Задрали вы уже лизать, Лео сам по себе - величина, и в ваших льстивых дифирамбах не нуждается. Реально утомило это вечное пропихивание двух идолов, как будто никого больше нет. Заслужил - получи.
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Dmitriy 87
1575188957
Лично я считаю что Ван Дейк не менее достоин ЗМ...
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Proker
1575260158
Просто отдайте? смысле домой к нему нести?
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