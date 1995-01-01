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    Вальверде: «Если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года должен получить нападающий Лионель Месси.

    «Не люблю подобные мероприятия и церемонии, потому что они слишком затянутые. Каждый год вы голосуете за игрока, учитывая его выступления по ходу сезона. Однако если вы хотите наградить лучшего, просто отдайте «Золотой мяч» Месси», – отметил Вальверде.

    • Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
    • По информации Mundo Deportivo, в этом году аргентинский нападающий завоюет награду в шестой раз в карьере.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1333

      Dizayner 36 минут назад

      навсегда причем

      0
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      Рейтинг: +1182

      zagrizlik 1 час назад

      Знатно подлизнул.

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