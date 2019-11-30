Шевченко: «Ракицкий? Давайте не будем говорить об этом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал говорить о задачах команды на Евро-2020. Украинцы попали в группу С, где сыграют с Голландией и Австрией. Четвертая сборная определится по итогам плей-офф Лиги наций.

«Сейчас бессмысленно ставить задачи. Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате.

Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом», – заявил Шевченко.