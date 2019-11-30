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Шевченко: «Ракицкий? Давайте не будем говорить об этом»

30 ноября 2019, 23:00
17

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал говорить о задачах команды на Евро-2020. Украинцы попали в группу С, где сыграют с Голландией и Австрией. Четвертая сборная определится по итогам плей-офф Лиги наций.

«Сейчас бессмысленно ставить задачи. Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате.

Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом», – заявил Шевченко.

  • Ярослав Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после перехода в «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Европа Украина Зенит Ракицкий Ярослав Шевченко Андрей
Комментарии (17)
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absent32
1575144897
ты ж его не вызывал, поэтому он и закончил... шева ты после этого не профессионал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как любил говорить мой препод по истории - политическая проститутка!!!
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ilichkadr
1575144996
Не ожидал от Шевы такого ответа. Видимо и Шевченко считает, что хохлы выкопали Чёрное море, а на Азовское времени не хватило.
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Ruryu
1575146056
Блин,что накинулись на него? Он,наверное,о "жопе" своей думает.Вызовет Ракицкого-вылетит с работы. Обвинят во всех смертных грехах. Нам,на диване,легко изображать праведный гнев. Хрен знает,что у них,там,творится?!
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Давид59
1575146188
А давай всё же поговорим.
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Lilipyt
1575147825
ссыт Шева... Ждет отмашки... Украинцам попалась лайфовая группа, должны выходить
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mikatv
1575149147
О, геополитики - великороссы подтянулись. Смелые тренеры сборной Украины. Уж мы бы не зассали!!!
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Gek Dement
1575154644
Рак карьеру закончил, Шева и выдохнул с облегчением, 100% отмазка теперь есть почему не вызывает, голова больше не бобо.
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Nesterenko
1575160896
К сожалению спорт сейчас тесно связан с политикой.
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Frankfurt Am Main
1575165240
Х.уила ш.люха ты шевченко шестёрка.. банная..
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Frankfurt Am Main
1575165768
Политик куева ты шевченко!!!
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