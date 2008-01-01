Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Шевченко: «Ракицкий? Давайте не будем говорить об этом»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал говорить о задачах команды на Евро-2020. Украинцы попали в группу С, где сыграют с Голландией и Австрией. Четвертая сборная определится по итогам плей-офф Лиги наций.

    «Сейчас бессмысленно ставить задачи. Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате.

    Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом», – заявил Шевченко.

    • Ярослав Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после перехода в «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:00
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      Давид59 17 минут назад

      А давай всё же поговорим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2230

      Ruryu 20 минут назад

      Блин,что накинулись на него? Он,наверное,о "жопе" своей думает.Вызовет Ракицкого-вылетит с работы. Обвинят во всех смертных грехах. Нам,на диване,легко изображать праведный гнев. Хрен знает,что у них,там,творится?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1393

      Бриг 34 минуты назад

      Да что говорить. Надо его в сборную страны привлекать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4002

      alp 36 минут назад

      мда.. стремно там у них совсем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5403

      ilichkadr 37 минут назад

      Не ожидал от Шевы такого ответа. Видимо и Шевченко считает, что хохлы выкопали Чёрное море, а на Азовское времени не хватило.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4002

      alp > ilichkadr 36 минут назад

      скорее, беспокоится за себя и своих близких

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1953

      absent32 39 минут назад

      ты ж его не вызывал, поэтому он и закончил... шева ты после этого не профессионал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как любил говорить мой препод по истории - политическая проститутка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2046

      Derzkiy1 43 минуты назад

      мда .... после такого , только и провоцируют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1783

      Борат 45 минут назад

      Шева стал обычным пиндосом!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74635
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru