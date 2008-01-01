Евро-2020 стартует 12 июня в Риме матчем между Италией и Турцией

.....а закончится через год в Ашхабаде, матчем Туркменистан - Монголия.
Стали известны сборные, которые проведут матч-открытие чемпионата Европы.
Турнир стартует игрой между Италией и Турцией, которая состоится в Риме 12 июня.
Обе команды представляют группу А. В ней также выступят сборные Швейцарии и Уэльса.
- Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы.
- Финал турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге