Евро-2020 стартует 12 июня в Риме матчем между Италией и Турцией

Стали известны сборные, которые проведут матч-открытие чемпионата Европы.

Турнир стартует игрой между Италией и Турцией, которая состоится в Риме 12 июня.

Обе команды представляют группу А. В ней также выступят сборные Швейцарии и Уэльса.

Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы.

Финал турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге