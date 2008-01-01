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    Евро-2020 стартует 12 июня в Риме матчем между Италией и Турцией

    Стали известны сборные, которые проведут матч-открытие чемпионата Европы.

    Турнир стартует игрой между Италией и Турцией, которая состоится в Риме 12 июня.

    Обе команды представляют группу А. В ней также выступят сборные Швейцарии и Уэльса.

    • Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы.
    • Финал турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Каменный стояк 4 минуты назад

      .....а закончится через год в Ашхабаде, матчем Туркменистан - Монголия.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2452

      Dellleone 45 минут назад

      О у меня как раз 3 билета на этот матч )

      0
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