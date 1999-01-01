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    Бартомеу: «Месси – лучший игрок в истории. Его появление в «Барселоне» изменило все»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением, кто является лучшим игроком в истории футбола. Таковым функционер считает Лионеля Месси.

    «Появление Месси в «Барселоне» изменило все. Это лучший игрок в истории футбола. 120 лет назад, когда клуб основали, было трудно представить, что он станет самым крупным в мире», – сказал Бартомеу Diario Sport.

    • «Барселона» отмечает 120-летие.
    • Есть инсайд, что Месси в этом году получит «Золотой мяч».
    • Церемония награждения пройдет 2-го декабря в Париже.

    Источник: Diario Sport

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