Бартомеу: «Месси – лучший игрок в истории. Его появление в «Барселоне» изменило все»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением, кто является лучшим игроком в истории футбола. Таковым функционер считает Лионеля Месси.

«Появление Месси в «Барселоне» изменило все. Это лучший игрок в истории футбола. 120 лет назад, когда клуб основали, было трудно представить, что он станет самым крупным в мире», – сказал Бартомеу Diario Sport.