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  • Бартомеу: «Месси – лучший игрок в истории. Его появление в «Барселоне» изменило все»

Бартомеу: «Месси – лучший игрок в истории. Его появление в «Барселоне» изменило все»

29 ноября 2019, 22:15

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением, кто является лучшим игроком в истории футбола. Таковым функционер считает Лионеля Месси.

«Появление Месси в «Барселоне» изменило все. Это лучший игрок в истории футбола. 120 лет назад, когда клуб основали, было трудно представить, что он станет самым крупным в мире», – сказал Бартомеу Diario Sport.

  • «Барселона» отмечает 120-летие.
  • Есть инсайд, что Месси в этом году получит «Золотой мяч».
  • Церемония награждения пройдет 2-го декабря в Париже.

Источник: Diario Sport
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель Бартомеу Жозеп
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