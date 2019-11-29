Бартомеу: «Месси – лучший игрок в истории. Его появление в «Барселоне» изменило все»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением, кто является лучшим игроком в истории футбола. Таковым функционер считает Лионеля Месси.
«Появление Месси в «Барселоне» изменило все. Это лучший игрок в истории футбола. 120 лет назад, когда клуб основали, было трудно представить, что он станет самым крупным в мире», – сказал Бартомеу Diario Sport.
- «Барселона» отмечает 120-летие.
- Есть инсайд, что Месси в этом году получит «Золотой мяч».
- Церемония награждения пройдет 2-го декабря в Париже.
Источник: Diario Sport