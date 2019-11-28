Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России попала в топ-40 обновленного рейтинга ФИФА.
В активе национальной команды 1470 очков. Россия отстает от Румынии на 5 очков и опережает Исландию на 6 очков. В прошлом рейтинге сборная России занимала 37-ю строчку.
Первое место вновь заняла сборная Бельгии.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
…
38. Россия (1470)
Источник: сайт ФИФА