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Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

28 ноября 2019, 12:11
14

Сборная России попала в топ-40 обновленного рейтинга ФИФА.

В активе национальной команды 1470 очков. Россия отстает от Румынии на 5 очков и опережает Исландию на 6 очков. В прошлом рейтинге сборная России занимала 37-ю строчку.

Первое место вновь заняла сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

38. Россия (1470)

Источник: сайт ФИФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (14)
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Rept4
1574933108
смысл этого рейтинга такой же, как сравнивать планеты в СС - ну не может меркурий с марсом конкурировать
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bset
1574934707
Рейтинг этот хлам. По первому месту можно было все сразу понять.
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Серж 69
1574936307
К чему эти рейтинги?Из стремления всё подсчитывать?На кой оно?Будьте хоть 150-е,а Бельгию обыгрывайте иногда,а лучше чаще.
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FanatSerj
1574940267
Ну теперь если корзины не поэтому рейтингу определяются, то он в принципе вообще не тарахтел никуда.
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Красный май
1574947630
Кому интересен рейтинг ФИФА? Ждём рейтинг от Росстата по самой новой и совершенной, а значит объективной формуле подсчитанный.
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Sterh
1574951418
Отстает от Румынии... Волшебно..
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lopatinartemvaa
1574954050
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! =====---- https://bit.vodka/zrenie
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Plyash
1574972395
Я бы хотел с 11 места по 37 посмотреть.Показывайте полную инфу.Кто же ещё обогнал Россию?
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GoLenaStop
1575136394
Ага, значит, у наших смогла выиграть только самая лучшая команда в мире?!. Ура!
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