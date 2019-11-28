Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России попала в топ-40 обновленного рейтинга ФИФА.

В активе национальной команды 1470 очков. Россия отстает от Румынии на 5 очков и опережает Исландию на 6 очков. В прошлом рейтинге сборная России занимала 37-ю строчку.

Первое место вновь заняла сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

…

38. Россия (1470)