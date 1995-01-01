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    Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

    Сборная России попала в топ-40 обновленного рейтинга ФИФА.

    В активе национальной команды 1470 очков. Россия отстает от Румынии на 5 очков и опережает Исландию на 6 очков. В прошлом рейтинге сборная России занимала 37-ю строчку.

    Первое место вновь заняла сборная Бельгии.

    Рейтинг ФИФА:

    1. Бельгия (1765 очков)
    2. Франция (1733)
    3. Бразилия (1712)
    4. Англия (1661)
    5. Уругвай (1645)
    6. Хорватия (1642)
    7. Португалия (1639)
    8. Испания (1636)
    9. Аргентина (1623)
    10. Колумбия (1622)

    38. Россия (1470)

    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +656

      Серж 69 27 минут назад

      К чему эти рейтинги?Из стремления всё подсчитывать?На кой оно?Будьте хоть 150-е,а Бельгию обыгрывайте иногда,а лучше чаще.

      0
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      Рейтинг: -133

      Elektronua > Серж 69 11 минут назад

      Куда там?
      Только Сан-Марино или Казахстан и только когда под бояркой и под допингом

      0
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      Рейтинг: +776

      alarm 32 минуты назад

      позор спартаку! давно говорю, что его пора расформировать!

      1
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      Рейтинг: +63

      Fraer123 > alarm 27 минут назад

      Причем здесь Спартак ?

      0
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      Рейтинг: +776

      alarm > Fraer123 20 минут назад

      не мешай! я знаю, что говорю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12772

      bset 54 минуты назад

      Рейтинг этот хлам. По первому месту можно было все сразу понять.

      0
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      Рейтинг: +51

      Rept4 1 час назад

      смысл этого рейтинга такой же, как сравнивать планеты в СС - ну не может меркурий с марсом конкурировать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8444

      silver29 1 час назад

      зато у нас лучший "капитан" (((

      1
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      Рейтинг: +19445

      VVM1964 > silver29 1 час назад

      Настоящий ЛЕВ .

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      ...
      Рейтинг: +10564

      vladimir-7 > VVM1964 30 минут назад

      После Леона он орел, но с куриной жопой.

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