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    Российские команды четвертый сезон подряд не могут выиграть группу в Лиге чемпионов

    По итогам пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Локомотив» потеряли шансы финишировать на первом месте в своих квартетах.

    Москвичи после поражения от «Байера» во вторник досрочно заняли последнюю строчку в своей группе.

    Петербуржцы еще ведут борьбу за путевку в плей-офф турнира, но выше «РБ Лейпциг» подняться уже не смогут.

    Таким образом, российские команды четвертый сезон подряд не могут выиграть группу в Лиге чемпионов.

    В последний раз это удавалось «Зениту» в ЛЧ-2015/16. Тогда они набрали 15 очков и заняли первое место в квартете с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом».

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1822

      Борат 1 час назад

      Щас партачи придут гадить)
      Мало им Санкт-галлен, легия и брага по губам поводили))))
      Вот умора!!!!

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      Рейтинг: +854

      acor94 1 час назад

      Во были времена, 15 очков...

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      Рейтинг: +24

      SorenSirk > acor94 52 минуты назад

      Времена, когда Краснодар в ЛЕ Дортмундцев обыгрывал, а потом Спарте всухую сливал..
      Когда Дзюба и Месси одинаковое количество мячей за розыгрыш забивали..
      Когда Блаттер и Платини от футбола отстранялись..

      Да уж, времечко

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