По итогам пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Локомотив» потеряли шансы финишировать на первом месте в своих квартетах.

Москвичи после поражения от «Байера» во вторник досрочно заняли последнюю строчку в своей группе.

Петербуржцы еще ведут борьбу за путевку в плей-офф турнира, но выше «РБ Лейпциг» подняться уже не смогут.

Таким образом, российские команды четвертый сезон подряд не могут выиграть группу в Лиге чемпионов.

В последний раз это удавалось «Зениту» в ЛЧ-2015/16. Тогда они набрали 15 очков и заняли первое место в квартете с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом».