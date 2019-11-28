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Российские команды четвертый сезон подряд не могут выиграть группу в Лиге чемпионов

28 ноября 2019, 08:19
6

По итогам пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Локомотив» потеряли шансы финишировать на первом месте в своих квартетах.

Москвичи после поражения от «Байера» во вторник досрочно заняли последнюю строчку в своей группе.

Петербуржцы еще ведут борьбу за путевку в плей-офф турнира, но выше «РБ Лейпциг» подняться уже не смогут.

Таким образом, российские команды четвертый сезон подряд не могут выиграть группу в Лиге чемпионов.

В последний раз это удавалось «Зениту» в ЛЧ-2015/16. Тогда они набрали 15 очков и заняли первое место в квартете с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом».

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Зенит Локомотив
Комментарии (6)
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acor94
1574919586
Во были времена, 15 очков...
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Давид59
1574929123
По вчерашней игре. Впечатления цельного нет. Лион играл хорошо. Депая им явно не хватало. Азмун снова чуть не напортачил. При первом голе он зачем-то толкал в спину защитника. Повезло
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Давид59
1574929293
В Лиссабоне будет тяжело. Ракицкого не будет. Можем сыграть хорошо при одном условии - если покажем игру как в Краснодаре
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Great Tartaria
1575044187
Российские команды четвертый сезон подряд не могут выиграть группу в Лиге чемпионов... вот она Стабильность
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