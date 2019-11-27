Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче с «Лионом»

В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом». На 42-й минуте хозяев вывел вперед форвард Артем Дзюба.

Это второй гол нападающего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

В случае победы «Зенит» поднимется на второе место в группе.

Лидирует в квартете «Лейпциг».

«Зенит» занимает первое место в РПЛ.