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Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче с «Лионом»

27 ноября 2019, 21:44
36

В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом». На 42-й минуте хозяев вывел вперед форвард Артем Дзюба.

Это второй гол нападающего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

  • В случае победы «Зенит» поднимется на второе место в группе.
  • Лидирует в квартете «Лейпциг».
  • «Зенит» занимает первое место в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Лион Дзюба Артем
Комментарии (36)
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Don_Barzini
1574880374
Мужииик!!!
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ZENIT*****
1574880429
Зенит Вперёд!!!
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portero
1574880577
Молодец Дзюба! Азмун упустил свой момент, и Кузяеа тоже, а Дзю забил.
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Бриг
1574880600
Где там обсиратели Дзюбы? Заткнулись?
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knikos
1574880714
Дзюба -монстр ! Но как он сделал марш-бросок на 40 метров , да ещё в борьбе ! Давненько я такого не видел ! Артём-удачи ! Да , один момент . Когда Азмун ударил в штангу , ведь вратарь его по ноге ударил и сбил. Это же пенальти !!! Если бы Сердар продолжил движение , он спокойно добил бы мяч в ворота . Недосмотр ВАРа и судьи явный .
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порт
1574880815
Керж молодец.
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vladik12
1574880836
И... давайте все вместе, не стесняясь. ДЗЮБА, ДЗЮБА, иди на... ДЗЮБА, ДЗЮБА, иди на...
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knikos
1574880938
Только не успокаиваться , Зенит ! Сейчас Лион попрёт первые минуты. Не садиться и не прижиматься к своей штрафной !
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zenit_foreva_uam
1574883470
ага и второй от Оздоева влетает!!!
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ZENIT*****
1574883581
ЗЕНИТ!ЗЕНИТ!ЗЕНИТ!!!Молодцы!
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