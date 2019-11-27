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    Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче с «Лионом»

    В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом». На 42-й минуте хозяев вывел вперед форвард Артем Дзюба.

    Это второй гол нападающего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

    • В случае победы «Зенит» поднимется на второе место в группе.
    • Лидирует в квартете «Лейпциг».
    • «Зенит» занимает первое место в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3806

      vladik12 1 минуту назад

      И... давайте все вместе, не стесняясь.
      ДЗЮБА, ДЗЮБА, иди на...
      ДЗЮБА, ДЗЮБА, иди на...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3604

      порт 1 минуту назад

      Керж молодец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2132

      knikos 3 минуты назад

      Дзюба -монстр ! Но как он сделал марш-бросок на 40 метров , да ещё в борьбе ! Давненько я такого не видел ! Артём-удачи !
      Да , один момент . Когда Азмун ударил в штангу , ведь вратарь его по ноге ударил и сбил. Это же пенальти !!! Если бы Сердар продолжил движение , он спокойно добил бы мяч в ворота . Недосмотр ВАРа и судьи явный .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1377

      Бриг 5 минут назад

      Где там обсиратели Дзюбы? Заткнулись?

      3
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      Рейтинг: +2132

      knikos > Бриг 2 минуты назад

      Посасывают ... потому и заткнулись.

      1
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      Рейтинг: +35549

      portero 5 минут назад

      Молодец Дзюба! Азмун упустил свой момент, и Кузяеа тоже, а Дзю забил.

      4
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      Рейтинг: +522

      ZENIT***** 8 минут назад

      Зенит Вперёд!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Don_Barzini 9 минут назад

      Мужииик!!!

      5
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