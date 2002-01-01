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    Гвардиола: «Сити» разобрался с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный исход матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1) в рамках Лиги чемпионов.

    «Мы вышли в плей-офф. Мы здорово играли во втором тайме. Во второй половине игры мы смотрелись лучше, чем в первом. Мы пропустили лишь несколько атак.
    Я много раз играл против «Шахтера», и у них всегда выступают качественные игроки.

    Мы разобрались с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ. До тех пор, пока не начнутся кубковые игры. Нашей целью был выход из группы, и мы добились этого», – сказал Гвардиола.

    • После 13 туров «Манчестер Сити» на третьем месте в таблице в АПЛ с 28 очками.
    • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 9 очков.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:41
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      Decorhome 1 час назад

      Здесь по сложнее будет

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