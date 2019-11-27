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  • Гвардиола: «Сити» разобрался с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ»

Гвардиола: «Сити» разобрался с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ»

27 ноября 2019, 09:41
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный исход матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1) в рамках Лиги чемпионов.

«Мы вышли в плей-офф. Мы здорово играли во втором тайме. Во второй половине игры мы смотрелись лучше, чем в первом. Мы пропустили лишь несколько атак.
Я много раз играл против «Шахтера», и у них всегда выступают качественные игроки.

Мы разобрались с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ. До тех пор, пока не начнутся кубковые игры. Нашей целью был выход из группы, и мы добились этого», – сказал Гвардиола.

  • После 13 туров «Манчестер Сити» на третьем месте в таблице в АПЛ с 28 очками.
  • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 9 очков.

Источник: BBC
Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Decorhome
1574838776
Здесь по сложнее будет
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JackBruce
1574856581
Не надо фокусироваться на чем-то другом. - Берите ЛЧ! Не мешайте Ливеру и Лестеру!
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