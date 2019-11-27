Гвардиола: «Сити» разобрался с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный исход матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1) в рамках Лиги чемпионов.

«Мы вышли в плей-офф. Мы здорово играли во втором тайме. Во второй половине игры мы смотрелись лучше, чем в первом. Мы пропустили лишь несколько атак.

Я много раз играл против «Шахтера», и у них всегда выступают качественные игроки.

Мы разобрались с одним турниром, теперь необходимо сфокусироваться на АПЛ. До тех пор, пока не начнутся кубковые игры. Нашей целью был выход из группы, и мы добились этого», – сказал Гвардиола.