АПЛ. Три гола воспитанников не помогли «Манчестер Юнайтед» победить в Шеффилде

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Матч 13-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей – 3:3. У гостей все мячи забили воспитанники собственной академии.
Дебютный гол в АПЛ забил Брендон Уильямс, футболист из Манчестера. Команда Уле-Гуннара Сульшера поднялась в таблице на девятое место.
Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Флек, 19; 2:0 – Муссе, 52; 2:1 – Уильямс, 72; 2:2 – Гринвуд, 77; 2:3 – Рэшфорд, 79; 3:3 – МакБарни, 90+1.