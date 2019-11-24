АПЛ. Три гола воспитанников не помогли «Манчестер Юнайтед» победить в Шеффилде

Матч 13-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей – 3:3. У гостей все мячи забили воспитанники собственной академии.

Дебютный гол в АПЛ забил Брендон Уильямс, футболист из Манчестера. Команда Уле-Гуннара Сульшера поднялась в таблице на девятое место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Флек, 19; 2:0 – Муссе, 52; 2:1 – Уильямс, 72; 2:2 – Гринвуд, 77; 2:3 – Рэшфорд, 79; 3:3 – МакБарни, 90+1.

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