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    АПЛ. Три гола воспитанников не помогли «Манчестер Юнайтед» победить в Шеффилде

    Матч 13-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей – 3:3. У гостей все мячи забили воспитанники собственной академии.

    Дебютный гол в АПЛ забил Брендон Уильямс, футболист из Манчестера. Команда Уле-Гуннара Сульшера поднялась в таблице на девятое место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Флек, 19; 2:0 – Муссе, 52; 2:1 – Уильямс, 72; 2:2 – Гринвуд, 77; 2:3 – Рэшфорд, 79; 3:3 – МакБарни, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      olnazubov 1 час назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-- https://shorturl.ca/poyas

      0
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      Рейтинг: +1823

      Борат 1 час назад

      Сделали из великого клуба какую-то клоаку типа милана...
      Сафу стыдно!!!

      1
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      Рейтинг: +1182

      Павел Буре 1 час назад

      я худею с этого зоопарка!! начал смотреть когда счет был 3-2, но когда увидел как свободно игроки шеффилда принимают мяч в центре поля, сразу понял жди беды. МЮ как овцы стали всей командой у штрафной и выбрасываются на 1 на игрока у которого мяч, нет чтобы сразу мешать мяч принять, они сначала дают принять, а потом набегают чтобы отобрать. Фред вообще не уровень МЮ,

      2
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      Рейтинг: +1889

      SarJr 2 часа назад

      но зато справедливо

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