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АПЛ. Три гола воспитанников не помогли «Манчестер Юнайтед» победить в Шеффилде

24 ноября 2019, 21:22
7

Матч 13-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей – 3:3. У гостей все мячи забили воспитанники собственной академии.

Дебютный гол в АПЛ забил Брендон Уильямс, футболист из Манчестера. Команда Уле-Гуннара Сульшера поднялась в таблице на девятое место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Флек, 19; 2:0 – Муссе, 52; 2:1 – Уильямс, 72; 2:2 – Гринвуд, 77; 2:3 – Рэшфорд, 79; 3:3 – МакБарни, 90+1.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед
Комментарии (7)
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Saracen Jr
1574619870
но зато справедливо
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Павел Буре
1574620326
я худею с этого зоопарка!! начал смотреть когда счет был 3-2, но когда увидел как свободно игроки шеффилда принимают мяч в центре поля, сразу понял жди беды. МЮ как овцы стали всей командой у штрафной и выбрасываются на 1 на игрока у которого мяч, нет чтобы сразу мешать мяч принять, они сначала дают принять, а потом набегают чтобы отобрать. Фред вообще не уровень МЮ,
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olnazubov
1574623656
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-- https://shorturl.ca/poyas
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Cules2013
1574661492
В Сульшера верят до последнего. Ну что ж, их право. Но, по-моему, всем уже ясно, что это оттягивание неизбежного. Опять нужен новый тренер, опять нужны новые игроки.
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BARCLAYS_APL
1574695345
Почеттино т у г о д о м ы как не поймете это после Моуринью понятно было Почеттино тогда денег жалко было теперь халява. Подписав после Моуринью мы сейчас на первом были бы а не пафосники из очкастого и понтарезов арабов.
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