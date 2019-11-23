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Гризманн: «Я не знаю, как обводить соперников»

23 ноября 2019, 10:47
8

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн в ходе презентации новых бутс от Puma признался, что не силен в дриблинге.

«Я не знаю, как обводить соперников. Для меня предпочтительнее сделать одно-два касания на скорости. Мне нравится выкатить мяч на свободное пространство и пробить по воротам», – сказал француз.

  • Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
  • В составе каталонской команды нападающий провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (8)
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Decorhome
1574497514
120 миллионов евро должны уметь все и даже больше
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Cules2013
1574498359
Ну вот и признался, наконец-то. А то Месси мешает, позиция не та, тренер плохой. Чувак, да ты только на скорости на контратаках и умеешь играть. А Барса больше атакует позиционно и ты тупо не знаешь, что в такой ситуации делать.
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Plyash
1574504608
Ну так спроси у Лео,он хороший мужик,подскажет.
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DyadyaWel
1574513756
Тут вопрос не к Гризману, а к руководству: зачем покупать за такие деньги не подходящего под игру клуба игрока?!
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starche
1574577388
Плохо он играет, плохо.
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