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    Гризманн: «Я не знаю, как обводить соперников»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн в ходе презентации новых бутс от Puma признался, что не силен в дриблинге.

    «Я не знаю, как обводить соперников. Для меня предпочтительнее сделать одно-два касания на скорости. Мне нравится выкатить мяч на свободное пространство и пробить по воротам», – сказал француз.

    • Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
    • В составе каталонской команды нападающий провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8799

      Cules2013 1 час назад

      Ну вот и признался, наконец-то. А то Месси мешает, позиция не та, тренер плохой. Чувак, да ты только на скорости на контратаках и умеешь играть. А Барса больше атакует позиционно и ты тупо не знаешь, что в такой ситуации делать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1054

      Decorhome 1 час назад

      120 миллионов евро должны уметь все и даже больше

      3
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