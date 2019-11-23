Гризманн: «Я не знаю, как обводить соперников»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн в ходе презентации новых бутс от Puma признался, что не силен в дриблинге.
«Я не знаю, как обводить соперников. Для меня предпочтительнее сделать одно-два касания на скорости. Мне нравится выкатить мяч на свободное пространство и пробить по воротам», – сказал француз.
- Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- В составе каталонской команды нападающий провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Источник: Sport.es