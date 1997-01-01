Гризманн: «Я не знаю, как обводить соперников»

Ну вот и признался, наконец-то. А то Месси мешает, позиция не та, тренер плохой. Чувак, да ты только на скорости на контратаках и умеешь играть. А Барса больше атакует позиционно и ты тупо не знаешь, что в такой ситуации делать.
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн в ходе презентации новых бутс от Puma признался, что не силен в дриблинге.
«Я не знаю, как обводить соперников. Для меня предпочтительнее сделать одно-два касания на скорости. Мне нравится выкатить мяч на свободное пространство и пробить по воротам», – сказал француз.
- Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- В составе каталонской команды нападающий провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.