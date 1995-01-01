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    Новым клубным цветом «Уфы» станет фиолетовый

    «Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным станет фиолетовый оттенок.

    «Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: «Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает «Локомотив».

    Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, «зашло» — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?» – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    • «Уфа» была основана в феврале 2009 года.
    • Ранее клубным цветом был красный.

    Источник: Prosportstory

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +135

      Граф2019 18 минут назад

      а мне фиолетово... лиж бы всех драли!

      0
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      Рейтинг: +443

      alarm 1 час назад

      лишь бы не розовый, как у геев из тарасовки, безуспешно пытающихся замаскироваться под девочек)

      0
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      ...
      Рейтинг: +19158

      VVM1964 > alarm 1 час назад

      Главное , что не голубой , как у зенита , даже не пытающегося замаскировать свою сущность , впрочем это им и не удалось бы )

      0
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