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Новым клубным цветом «Уфы» станет фиолетовый

22 ноября 2019, 20:50
26

«Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным станет фиолетовый оттенок.

«Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: «Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает «Локомотив».

Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, «зашло» — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?» – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

  • «Уфа» была основана в феврале 2009 года.
  • Ранее клубным цветом был красный.

Источник: Prosportstory
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (26)
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Граф2019
1574448339
а мне фиолетово... лиж бы всех драли!
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vladimirlapin
1574470311
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- http://miorez.2sms.ru
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