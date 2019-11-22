Новым клубным цветом «Уфы» станет фиолетовый

«Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным станет фиолетовый оттенок.

«Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: «Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает «Локомотив».

Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, «зашло» — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?» – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.