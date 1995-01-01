Новым клубным цветом «Уфы» станет фиолетовый

а мне фиолетово... лиж бы всех драли!
«Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным станет фиолетовый оттенок.
«Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: «Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает «Локомотив».
Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, «зашло» — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?» – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
- «Уфа» была основана в феврале 2009 года.
- Ранее клубным цветом был красный.