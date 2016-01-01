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    Медведев: «Все ждут от «Зенита» европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев оценил шансы питерской команды на выход из группы Лиги чемпионов.

    «На матч с «Лионом» все ребята очень заряжены, но сначала будет сложный выезд с «Рубином». Уверен, после игры с «Лейпцигом» будут сделаны корректировки. Все ждут от нас европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

    • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками, отрыв от «Лиона» составляет 3 очка.
    • 27 ноября «Зенит» примет «Лион».

    Медведев – о выкриках в адрес Дзюбы: «Футбольные боги следят за всем, фанатам это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб, типун им на язык»


    Источник: Sports.ru

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