Медведев: «Все ждут от «Зенита» европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев оценил шансы питерской команды на выход из группы Лиги чемпионов.

«На матч с «Лионом» все ребята очень заряжены, но сначала будет сложный выезд с «Рубином». Уверен, после игры с «Лейпцигом» будут сделаны корректировки. Все ждут от нас европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками, отрыв от «Лиона» составляет 3 очка.

27 ноября «Зенит» примет «Лион».

Медведев – о выкриках в адрес Дзюбы: «Футбольные боги следят за всем, фанатам это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб, типун им на язык»



