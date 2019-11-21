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  • Медведев: «Все ждут от «Зенита» европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»

Медведев: «Все ждут от «Зенита» европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»

21 ноября 2019, 13:20
12

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев оценил шансы питерской команды на выход из группы Лиги чемпионов.

«На матч с «Лионом» все ребята очень заряжены, но сначала будет сложный выезд с «Рубином». Уверен, после игры с «Лейпцигом» будут сделаны корректировки. Все ждут от нас европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

  • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками, отрыв от «Лиона» составляет 3 очка.
  • 27 ноября «Зенит» примет «Лион».

Медведев – о выкриках в адрес Дзюбы: «Футбольные боги следят за всем, фанатам это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб, типун им на язык»


Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Зенит Лион Медведев Александр
Комментарии (12)
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InterMilLano1908
1574333699
В итоге 4 место, увольнение тренера, назначение нового, трата 100млн на трансферы для нового тренера, футболисты типо Оздоев, Ерохина, Шатова в Сочи или оренбург...
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Мортус
1574333886
А главное, есть обласканный фанатами супербарбандир-деревяшка. Поаккуратнее там, за рубежом такскать. А то мало ли что.
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Фан666
1574334104
Конечно ждём. Лига Европы и встреча с лудогорцем максимум на что способны
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Mister_Tomsk
1574337769
полюбас усе уже проплатили)))
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Бухбух
1574339450
Было бы неплохо в ЛЕ выйти.
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Plyash
1574340466
Поменьше бы таких залихватских заявлений.Болтать и обещать вот такие чиновники умеют здорово,а вот как оправдываться за свои провалы ,так сразу как член в рот взяли.
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n0rd88
1574340741
вы уже её просрали проиграв лейпцигу дома,так что теперь ребятки для вас максимум лига европы,и то даже этот турнир ещё под большим вопросом!!
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Decorhome
1574341913
Каждый год ждем
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Stavropolets
1574347586
Каждый год одно и тоже. Только и ждем
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paracetamol
1574437359
Евровесна будет, только какая - ЛЧ или ЛЕ?
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