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  • Медведев – о выкриках в адрес Дзюбы: «Футбольные боги следят за всем, фанатам это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб, типун им на язык»

Медведев – о выкриках в адрес Дзюбы: «Футбольные боги следят за всем, фанатам это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб, типун им на язык»

20 ноября 2019, 17:46
40

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев осудил нецензурные выкрики фанатов в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Не помню такого поведения так называемых болельщиков, когда нагло, пошло, оскорбляли капитана сборной. Он много дал нашей команде. Футбольные боги следят за всем, им это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб. Как говорится: «Типун им на язык», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»


Источник: твиттер «Радио Зенит»
Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Сан-Марино Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (40)
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1574262193
А я помню такое поведение, 2012 год товарищеская игра с Кот-д-Ивуаром в Черкизово, первый матч под руководством Капелло, точно так же п*дорасили зажравшегося Аршавина после его слов про ожидания болельщиков. Такой реакции болельщиков не бывает на пустом месте, и не надо говорить, что это десяток спартаковских неадекватов вчера устроили травлю капитана, там явно скандировали большее число людей, которые наконец-то поняли, что главная "звезда" сборной только на словах Лев Толстой, а на поле... в общем вчера все видели и слышали.
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rash1959
1574262227
Эй, Ген. директор, про "известный клуб" и слова не было сказано. Какие такие оскорбления? Речь только об одном субъекте - дзюбе.
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nominum
1574264006
Вот для Дзюбы дополнительная мотивация. Пусть на Евро20 и докажет игрой капитан он или га.но . Лев Толстой или х.й простой.
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nik55
1574265414
Медведев--- ты на свой язык теперь чаще смотри
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САДЫЧОК
1574266633
На футболе часто кричат всякое...на то , он и футбол ! А , этот Медведев только хуже делает для Дзюбы...теперь , он часто будет слышать гадости !..Лучше посоветовал бы Дзюбе вести себя образцово , не быть высокомерным , да и просто не быть болтуном.
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Oldtrafford83
1574266635
А всё потому что нужно отвечать за свои слова,не давал бы он все эти интервью типа он Дартаньян и тд,а молча бы тренировался и никто бы слова не сказал.
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nirita
1574267158
Эта акция была одобрена футбольными богами!!!
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vka1970
1574271857
Такие как Медведев себя в стране уже давно полубогами считают и требуют не трогать свою паству.Так что всё логично. Своим всё, чужим тюрьма.
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Полная Канистра
1574272762
да ты уже задолбал своим клубом и капитаном на всех углах орёшь Боги уже увидели как вы стадион построили ну ну
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JTherry
1574272820
Шурик, я тоже не помню, чтобы чиновники "так нагло и пошло" занимались очковтирательством и воровством на ответственной работе, не потому ли тебя из замов Миллера выперли? газовая труба, длиной 150 км в три миллиарда ВСЕГО, не снится по ночам?)))
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