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    Медведев – о выкриках в адрес Дзюбы: «Футбольные боги следят за всем, фанатам это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб, типун им на язык»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев осудил нецензурные выкрики фанатов в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Не помню такого поведения так называемых болельщиков, когда нагло, пошло, оскорбляли капитана сборной. Он много дал нашей команде. Футбольные боги следят за всем, им это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб. Как говорится: «Типун им на язык», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»


    Источник: твиттер «Радио Зенит»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1297

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 минуты назад

      У тебя и вскочит. Меньше болтай и язык не откусишь.

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      Рейтинг: +2455

      maygli 4 минуты назад

      Дзюба ваше всё!!!

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      Рейтинг: +1174

      rash1959 5 минут назад

      Эй, Ген. директор, про "известный клуб" и слова не было сказано. Какие такие оскорбления? Речь только об одном субъекте - дзюбе.

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      Рейтинг: +266

      Play 5 минут назад

      А я помню такое поведение, 2012 год товарищеская игра с Кот-д-Ивуаром в Черкизово, первый матч под руководством Капелло, точно так же п*дорасили зажравшегося Аршавина после его слов про ожидания болельщиков. Такой реакции болельщиков не бывает на пустом месте, и не надо говорить, что это десяток спартаковских неадекватов вчера устроили травлю капитана, там явно скандировали большее число людей, которые наконец-то поняли, что главная "звезда" сборной только на словах Лев Толстой, а на поле... в общем вчера все видели и слышали.

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      Рейтинг: +4169

      paracetamol 18 минут назад

      Да то не зенитовские были, а свини!

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      Рейтинг: +52

      Dmitriy 87 19 минут назад

      С ума сойти.. Зенит обидели)))

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      Рейтинг: +610

      evgevg13 20 минут назад

      ах-ах...

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