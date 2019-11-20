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  • Шунин: «У России непростая группа на Евро-2020. Соперников, как Сан-Марино, не будет»

Шунин: «У России непростая группа на Евро-2020. Соперников, как Сан-Марино, не будет»

20 ноября 2019, 11:08
7

Вратарь сборной России Антон Шунин считает непростой группу с Бельгией и Данией на Евро-2020.

«Движемся дальше. Сейчас уже таких соперников, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет. Задача — хорошо подготовиться за эти полгода до старта турнира.

Каждому игроку нужно пахать на максимуме и готовиться серьезно ментально к Евро, где нужно будет себя проявить. У нас непростая группа, но интереснее будет», – сказал Шунин.

  • В последний раз Шунин выходил на поле в составе сборной России в 2011 году в товарищеском матче с Грецией (1:1).
  • Матч «на ноль» с Сан-Марино (5:0) стал первым для Шунина за сборную России без пропущенных голов.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шунин Антон
Комментарии (7)
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paracetamol
1574239378
Шуню с сухарем, отлично отстоял.
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Derzkiy1
1574239943
Дзюба в печали
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Полная Канистра
1574255144
я пошёл плуг готовить и пахать сказал шуня
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erma
1574259865
Я вспомнил слова Светлакова: "Любая команда, которая играет с нашей командой, автоматически становится сильной."
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evgevg13
1574262944
Без Шунина: Россия- Бельгия 0-3, Россия-Дания 0-2. С Шуниным можно надеяться на положительный результат. Вратарь то хороший.
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