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    Шунин: «У России непростая группа на Евро-2020. Соперников, как Сан-Марино, не будет»

    Вратарь сборной России Антон Шунин считает непростой группу с Бельгией и Данией на Евро-2020.

    «Движемся дальше. Сейчас уже таких соперников, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет. Задача — хорошо подготовиться за эти полгода до старта турнира.

    Каждому игроку нужно пахать на максимуме и готовиться серьезно ментально к Евро, где нужно будет себя проявить. У нас непростая группа, но интереснее будет», – сказал Шунин.

    • В последний раз Шунин выходил на поле в составе сборной России в 2011 году в товарищеском матче с Грецией (1:1).
    • Матч «на ноль» с Сан-Марино (5:0) стал первым для Шунина за сборную России без пропущенных голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1972

      Derzkiy1 37 минут назад

      Дзюба в печали

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      Рейтинг: +4160

      paracetamol 47 минут назад

      Шуню с сухарем, отлично отстоял.

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