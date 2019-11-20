Шунин: «У России непростая группа на Евро-2020. Соперников, как Сан-Марино, не будет»

Вратарь сборной России Антон Шунин считает непростой группу с Бельгией и Данией на Евро-2020.

«Движемся дальше. Сейчас уже таких соперников, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет. Задача — хорошо подготовиться за эти полгода до старта турнира.

Каждому игроку нужно пахать на максимуме и готовиться серьезно ментально к Евро, где нужно будет себя проявить. У нас непростая группа, но интереснее будет», – сказал Шунин.