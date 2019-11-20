Шунин: «У России непростая группа на Евро-2020. Соперников, как Сан-Марино, не будет»

Вратарь сборной России Антон Шунин считает непростой группу с Бельгией и Данией на Евро-2020.
«Движемся дальше. Сейчас уже таких соперников, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет. Задача — хорошо подготовиться за эти полгода до старта турнира.
Каждому игроку нужно пахать на максимуме и готовиться серьезно ментально к Евро, где нужно будет себя проявить. У нас непростая группа, но интереснее будет», – сказал Шунин.
- В последний раз Шунин выходил на поле в составе сборной России в 2011 году в товарищеском матче с Грецией (1:1).
- Матч «на ноль» с Сан-Марино (5:0) стал первым для Шунина за сборную России без пропущенных голов.
Источник: «Матч ТВ»