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  • Генеральный секретарь РФС Алаев: «Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу»

Генеральный секретарь РФС Алаев: «Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу»

20 ноября 2019, 09:10
7

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал эпизод с оскорблениями болельщиками сборной России нападающего Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино (5:0).

«Мы вместе сделаем все, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы. Большое спасибо команде за отборочный цикл, большое спасибо нашему капитану и лидеру Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола.

Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили цинично высказаться. Однако гораздо громче болели другие, которые кричали, что Дзюба – молодец», – сказал Алаев.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (7)
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Мост
1574236200
Что значит "псевдоболельщики"? Теперь болельщик то,кто с кокошником и орет "Россия чемпион" после победы над саудитами?
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Nintendo8800
1574240533
сказал псевдочиновник
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Патронташ
1574242227
Артемке надо мужаться и привыкать к подобным вещам. После игр с Данией и Бельгией найдется очень много желающих его провоцировать. А заодно и этого генерального секретаря от футбола.
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Добрый Бобер
1574247077
Ага. Дзюбу критикуют псевдоболельщики, в Москве митингуют агенты госдепа, на Шиесе протестуют бойцы самой запрещённой в России организации. Так что ли?
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maygli
1574252089
Интересно - это болельщики Сан-Марино кричали "Дзюба молодец"? Тогда всё логично.
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maygli
1574253633
А что это за должность такая "секретарь"?
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Полная Канистра
1574254962
вот и сказке конец а кто слушал МОЛОДЕЦ сказал сказочник алаев
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