Генеральный секретарь РФС Алаев: «Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал эпизод с оскорблениями болельщиками сборной России нападающего Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино (5:0).

«Мы вместе сделаем все, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы. Большое спасибо команде за отборочный цикл, большое спасибо нашему капитану и лидеру Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола.

Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили цинично высказаться. Однако гораздо громче болели другие, которые кричали, что Дзюба – молодец», – сказал Алаев.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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