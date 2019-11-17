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Отбор ЧЕ-2020. Украина на последних минутах сравняла счет в матче с Сербией, Люксембург проиграл Португалии

17 ноября 2019, 18:58
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Завершились два матча отбора Евро-2020 в группе B. Сборная Сербии сыграла вничью со сборной Украины, сборная Люксембурга проиграла сборной Португалии.

Перед заключительным туром Украина – лидер группы B с 20 очками, Португалия на втором месте с 17 баллами. На три очка отстает Сербия (14 баллов).

Отбор Евро-2020. Группа B. 9-й тур

Люксембург – Португалия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 39; 0:2 – Роналду, 86.

Сербия – Украина – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Тадич, с пенальти, 9; 1:1 – Яремчук, 32; 2:1 – Митрович, 56, 2:2 – Беседин, 90.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Украина Сербия Люксембург
Комментарии (4)
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koli4ka
1574006567
Первое место в группе У. и второе место в группе Р. -это две большие разницы-как говорят в одном не без известном городе...
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Серж 69
1574009435
Украинцы молодцы,игра ничего не решала,но они вышли собранными и готовыми к непростому матчу.Сербы дома очень хотели победить,но не вышло.Шевченко не даёт расслабляться,и это правильно,только при таком подходе можно занимать первое место в группе и опережать Португалию.
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Frankfurt Am Main
1574010483
Подскажите а Украинские болельщики кричали УБЕЙ СЕРБА???
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