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    Отбор ЧЕ-2020. Украина на последних минутах сравняла счет в матче с Сербией, Люксембург проиграл Португалии

    Завершились два матча отбора Евро-2020 в группе B. Сборная Сербии сыграла вничью со сборной Украины, сборная Люксембурга проиграла сборной Португалии.

    Перед заключительным туром Украина – лидер группы B с 20 очками, Португалия на втором месте с 17 баллами. На три очка отстает Сербия (14 баллов).

    Отбор Евро-2020. Группа B. 9-й тур

    Люксембург – Португалия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 39; 0:2 – Роналду, 86.

    Сербия – Украина – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Тадич, с пенальти, 9; 1:1 – Яремчук, 32; 2:1 – Митрович, 56, 2:2 – Беседин, 90.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +712

      Frankfurt Am Main 3 минуты назад

      Подскажите а Украинские болельщики кричали УБЕЙ СЕРБА???

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      Рейтинг: +492

      Серж 69 20 минут назад

      Украинцы молодцы,игра ничего не решала,но они вышли собранными и готовыми к непростому матчу.Сербы дома очень хотели победить,но не вышло.Шевченко не даёт расслабляться,и это правильно,только при таком подходе можно занимать первое место в группе и опережать Португалию.

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      Рейтинг: -12

      Bот оно чё Mихалыч 41 минуту назад

      Русаки сербов забашляли, чтобы те кровь из носу упирались

      0
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      Рейтинг: +1563

      koli4ka 1 час назад

      Первое место в группе У. и второе место в группе Р. -это две большие разницы-как говорят в одном не без известном городе...

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