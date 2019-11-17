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  • Черчесов: «Россия сознательно хотела сыграть с Бельгией в открытый футбол, на встречных курсах»

Черчесов: «Россия сознательно хотела сыграть с Бельгией в открытый футбол, на встречных курсах»

17 ноября 2019, 15:40
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в отборочном цикле Евро-2020. Обе команды уже гарантировали путевки в финальную стадию.

«Да, мы знаем, как умеют играть бельгийцы. Они и в первом нашем матче первый гол забили с быстрой атаки. Сидеть в обороне не хотели, так как мы думали о 2:0 и первом месте в группе. Мы сознательно хотели сыграть в открытый футбол, на встречных курсах. Нам это нужно было хотя бы для того, чтобы понять, что получится, что нет», – сказал тренер «Советскому спорту».

  • Бельгия по итогам отбора финиширует в группе первой.
  • Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.
  • Четыре матча финальной стадии пройдут в Санкт-Петербурге.

Источник: «Советский спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Frankfurt Am Main
1573995742
Да. Это как Спартак решил сыграть с Ливерпулем, и мы помним чем всё закончилось,так и вчера случилось, это разогнаться и головой в стену удариться как-то так и вышло Саламыч!!!
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Cнег
1573998951
Это Ты, тренер, заставил их играть в такой говё....й футбол. Это Ты ратуешь за бразильца вратаря, который пропускает между ног, это ты так набрал защиту, которая за 90 мин. матча катала мяч между собой и вратарём. Черчесов, а ты ведь ничего не сможешь на Евро. Ты набрал удобных, а не правильных.
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mihail200606
1574005425
Ну и дебилы, то кто это придумал.. На встречных курсах..
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Max Bobr
1574008193
Футбол оказался максимально открытым в части российских ворот!
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Hektor 84
1574008205
А где он там увидел встречные курсы? Он наверно на другой игре сидел. По мне бельгийцы в одну калитку разнесли.
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ZENIT*****
1574009058
Саламыч,со всем уважением, но это ведь не Сан-Марино!
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Фан666
1574009714
Какие встречные курсы усач ты наш? Курс был в одну сторону, а наши до чужой штрафной еле добегали
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acer2003
1574009964
2-0,во сне наверное ))
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Сенситив
1574010991
...так как мы думали о 2:0 и первом месте в группе... чтобы так думать, стратегия игры должна быть из атак, чего у Стасика в башке ни разу не находим, как-то так...))
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Plyash
1574015863
Идиотом надо быть,что бы играть в открытый футбол с таким составом.Для этого надо быть уверенным за свои тылы,иметь игроков,умеющих подержать мяч,отдать острый пас,перевести атаку с фланга на фланг,организовать контратаку и т.д. и т.п. Ни Головина,ни Черышева не было.Старался только Бакаев.А остальное стадо?
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