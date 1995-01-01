Черчесов: «Россия сознательно хотела сыграть с Бельгией в открытый футбол, на встречных курсах»

Да. Это как Спартак решил сыграть с Ливерпулем, и мы помним чем всё закончилось,так и вчера случилось, это разогнаться и головой в стену удариться как-то так и вышло Саламыч!!!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в отборочном цикле Евро-2020. Обе команды уже гарантировали путевки в финальную стадию.
«Да, мы знаем, как умеют играть бельгийцы. Они и в первом нашем матче первый гол забили с быстрой атаки. Сидеть в обороне не хотели, так как мы думали о 2:0 и первом месте в группе. Мы сознательно хотели сыграть в открытый футбол, на встречных курсах. Нам это нужно было хотя бы для того, чтобы понять, что получится, что нет», – сказал тренер «Советскому спорту».
- Бельгия по итогам отбора финиширует в группе первой.
- Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.
- Четыре матча финальной стадии пройдут в Санкт-Петербурге.