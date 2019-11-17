Черчесов: «Россия сознательно хотела сыграть с Бельгией в открытый футбол, на встречных курсах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в отборочном цикле Евро-2020. Обе команды уже гарантировали путевки в финальную стадию.

«Да, мы знаем, как умеют играть бельгийцы. Они и в первом нашем матче первый гол забили с быстрой атаки. Сидеть в обороне не хотели, так как мы думали о 2:0 и первом месте в группе. Мы сознательно хотели сыграть в открытый футбол, на встречных курсах. Нам это нужно было хотя бы для того, чтобы понять, что получится, что нет», – сказал тренер «Советскому спорту».