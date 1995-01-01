Россия – Бельгия: Лукаку первые два гола за сборную забил девять лет назад в Воронеже

В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Форвард гостей Ромелу Лукаку дебютные голы за команду забил как раз в России.

Было это в ноябре 2010-го года в Воронеже. В товарищеском матче бельгийцы победили со счетом 2:0, оба мяча забил Лукаку.