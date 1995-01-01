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    Россия – Бельгия: Лукаку первые два гола за сборную забил девять лет назад в Воронеже

    В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Форвард гостей Ромелу Лукаку дебютные голы за команду забил как раз в России.

    Было это в ноябре 2010-го года в Воронеже. В товарищеском матче бельгийцы победили со счетом 2:0, оба мяча забил Лукаку.

    • Россиян в той игре тренировал Дик Адвокат.
    • Ворота защищал Игорь Акинфеев.
    • В текущем отборе Россия продолжает претендовать на первое место в группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4345

      Lester84 7 минут назад

      9 лет прошло, а обыграть Бельгию до сих пор не можем

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      Рейтинг: +35090

      portero 8 минут назад

      его в запасе оставят , во втором тайме выйдет давить....

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      Рейтинг: +209

      vmonomah17 > portero 6 минут назад

      Да там уже давить нечего будет

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