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    The Athletic: «Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП

    «Манчестер Сити» избежит дисквалификации за нарушения правил финансового фэйр-плей.

    По данным источника, английский клуб заплатит денежный штраф и сможет продолжить участие в Лиге чемпионов.

    Официально об этом будет объявлено в декабре.

    • «Манчестер Сити» обвиняется в том, что предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела о нарушении правил ФФП в 2014 году.
    • Клуб также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.
    • Следственная группа УЕФА, проводившая расследование, требовала дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +21

      vodnic 43 минуты назад

      В принципе из списка возможных санкций,для МС это не проблема вообще:
      a) предупреждение
      b) выговор
      c) штраф
      d) снятие очков
      e) лишение призовых в турнирах УЕФА
      f) запрет на регистрацию новичков в турнирах УЕФА
      g) ограничение количества игроков в заявке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов на игроков в заявочном списке А
      h) исключение из текущих и/или будущих турниров
      i) лишение завоеванных трофеев и наград

      Но как это понимать? МС подозреваются в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда МС был оштрафован на £ 49 млн., при этом МС отвергают все обвинения в свой адрес.
      По мне так тут должны применяться более жесткие меры наказания, а не деньгами решаться вопрос......

      1
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      Рейтинг: +927

      DMитрий 54 минуты назад

      Кто бы сомневался!

      0
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      Рейтинг: +516

      Spartak Piter 59 минут назад

      Нарушил финансовый фейрплэй. (ну типо дохера бабок) МММ что же сделать с ними? Назначить штраф. Бинго)))) Наказание уровень бог))))))))

      4
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      Рейтинг: +1791

      SunRomeS > Spartak Piter 46 минут назад

      Ага)))За нарушение в наказание продолжение нарушения; О_о, сам запутался пока написАл)))

      2
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      Рейтинг: +2542

      TOMSON 1 час назад

      Ну и зачем тогда этот ФФП?

      1
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      Рейтинг: +12556

      bset 1 час назад

      Правильное решение. Дисквалификация задела бы и игроков, и тренерский штаб, и интерес ЛЧ, потому что Сити все-таки достаточно крупный игрок. Нужно просто по максимуму обкладывать штрафами, чтобы нарушать было банально невыгодно.

      -2
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      Рейтинг: +136

      Sterh > bset 1 час назад

      Невыгодно?)) Невыгодно пропустить ЛЧ год-два. Потому что за успешное выступление в этом турнире - хорошие деньги они получают + трансляции.

      4
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      Рейтинг: +2542

      TOMSON > bset 1 час назад

      Правила или для всех или не для кого. А когда начинается про то, что кому-то все таки можно только нужно заплатить это уже коррупция.

      2
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      Рейтинг: +12556

      bset > Sterh 1 час назад

      Это невыгодно будет с обеих сторон. А в случае одного только штрафа ударит только по кошельку клуба.

      -2
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      Рейтинг: +12556

      bset > TOMSON 59 минут назад

      Не, ну если речь о том, что кого-то дисквалифицируют, а кого-то нет, то да, нужно последовательным. Я говорил о том, что штрафовать ВСЕХ лучше, чем дисквалифицировать ВСЕХ.

      2
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      Рейтинг: +927

      DMитрий > Sterh 51 минуту назад

      + реклама и потеря мотивации для больших игроков, и следоват-о потенциальный уход из клуба, а значит ослабление команды и все из этого вытекающее.

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