The Athletic: «Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП

«Манчестер Сити» избежит дисквалификации за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Как сообщает The Athletic, английский клуб заплатит денежный штраф и сможет продолжить участие в Лиге чемпионов.
Официально об этом будет объявлено в декабре.
- «Манчестер Сити» обвиняется в том, что предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела о нарушении правил ФФП в 2014 году.
- Клуб также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.
- Следственная группа УЕФА, проводившая расследование, требовала дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.
Источник: The Athletic
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