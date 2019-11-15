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  • The Athletic: «Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП

The Athletic: «Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП

15 ноября 2019, 09:52
16

«Манчестер Сити» избежит дисквалификации за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает The Athletic, английский клуб заплатит денежный штраф и сможет продолжить участие в Лиге чемпионов.

Официально об этом будет объявлено в декабре.

  • «Манчестер Сити» обвиняется в том, что предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела о нарушении правил ФФП в 2014 году.
  • Клуб также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.
  • Следственная группа УЕФА, проводившая расследование, требовала дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (16)
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bset
1573803202
Правильное решение. Дисквалификация задела бы и игроков, и тренерский штаб, и интерес ЛЧ, потому что Сити все-таки достаточно крупный игрок. Нужно просто по максимуму обкладывать штрафами, чтобы нарушать было банально невыгодно.
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Spartak Piter
1573805135
Нарушил финансовый фейрплэй. (ну типо дохера бабок) МММ что же сделать с ними? Назначить штраф. Бинго)))) Наказание уровень бог))))))))
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vodnic
1573806080
В принципе из списка возможных санкций,для МС это не проблема вообще: a) предупреждение b) выговор c) штраф d) снятие очков e) лишение призовых в турнирах УЕФА f) запрет на регистрацию новичков в турнирах УЕФА g) ограничение количества игроков в заявке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов на игроков в заявочном списке А h) исключение из текущих и/или будущих турниров i) лишение завоеванных трофеев и наград Но как это понимать? МС подозреваются в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда МС был оштрафован на £ 49 млн., при этом МС отвергают все обвинения в свой адрес. По мне так тут должны применяться более жесткие меры наказания, а не деньгами решаться вопрос......
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ItalianFootball
1573809457
То есть они потратили кучу денег и УЕФА решило у них еще немного себе взять и все путем ? норм. Очень страшны те 10-20 миллионов для МС
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SPbZenit12
1573810423
Я представляю, что есть такой английский сайт бомбардир, где под такой новостью все пишут гневные комментарии как здесь про Зенит) Денежные Мешки!
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Томик
1573814480
Это просто плевок в лицо тем, кто это ФФП пытается выполнять. Зачем? Для чего эту хрень придумали? "Предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела"(то есть это уже рецидив), "дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений". Мать их, да их лет на пять надо отстранять за такое хамство. Тем более, что это какое-то там Манчестер Сити. Команда, вышедшая в лидеры без году неделю назад. Плевать на них. Их вообще отстранить можно от участия в международных соревнованиях, от этого футбол ничего не потеряет. Купять шейхи другой клубик и через лет пять он будет на таком же уровне играть. Можно найти ещё какую-нибудь команду, которая пару раз в лохматых годах выигрывала чемпионат или кубок Англии. Какая разница. Просто издевательство какое-то. Одни шейхи Неймара бесплатно подписывают, на следующий год Мбаппе в кредит берут, эти на туманном острове обманывают УЕФА, а вместе с ним и все клубы, выступающие под эгидой организации. Конечно, это же не Динамо, которое надо расстрелять сразу. Вся эта история напоминает штраф 200 тысяч за взятку в 2 миллиона. Что бы так не жить.
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3a zenit
1573816692
УЕФА-это мафия!Правильно,МС принесёт больше денег(реклама,трансляции) чем условное Динамо Мск или Зенит.Надо создавать свою уефу,по типу КХЛ-кубок Евразии,будет не хуже..Хрен на эти Барсы,МЮ...один фиг никогда их не одолеем в ЛЧ.
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yeоvil
1573821858
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