The Athletic: «Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП

В принципе из списка возможных санкций,для МС это не проблема вообще:
a) предупреждение
b) выговор
c) штраф
d) снятие очков
e) лишение призовых в турнирах УЕФА
f) запрет на регистрацию новичков в турнирах УЕФА
g) ограничение количества игроков в заявке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов на игроков в заявочном списке А
h) исключение из текущих и/или будущих турниров
i) лишение завоеванных трофеев и наград
Но как это понимать? МС подозреваются в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда МС был оштрафован на £ 49 млн., при этом МС отвергают все обвинения в свой адрес.
По мне так тут должны применяться более жесткие меры наказания, а не деньгами решаться вопрос......
«Манчестер Сити» избежит дисквалификации за нарушения правил финансового фэйр-плей.
По данным источника, английский клуб заплатит денежный штраф и сможет продолжить участие в Лиге чемпионов.
Официально об этом будет объявлено в декабре.
- «Манчестер Сити» обвиняется в том, что предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела о нарушении правил ФФП в 2014 году.
- Клуб также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.
- Следственная группа УЕФА, проводившая расследование, требовала дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.