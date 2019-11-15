The Athletic: «Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП

«Манчестер Сити» избежит дисквалификации за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает The Athletic, английский клуб заплатит денежный штраф и сможет продолжить участие в Лиге чемпионов.

Официально об этом будет объявлено в декабре.