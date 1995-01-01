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    «Ровно 7 лет назад…» Черышев вспомнил дебютный матч за сборную России

    Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в своем инстаграме вспомнил свой дебют в составе национальной команды.

    «Ровно 7 лет назад...» – написал Черышев в сториз, опубликовав скриншот с трансляции товарищеского матча Россия – США (2:2). 14 ноября 2012 года хавбек впервые вышел на поле в составе сборной, сменив Максима Григорьева на 80-й минуте матча.

    • Черышев провел за сборную России 25 матчей, забил 11 голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: инстаграм Дениса Черышева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1859

      Борат 53 минуты назад


      14 ноября 2002 года хавбек впервые вышел на поле в составе сборной
      так получается не 7 лет назад, а 17 !
      то ли черышев Пи*дит, то ли бомбардир...

      вот умора!!!

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      Рейтинг: +104

      Ушат Помоев 57 минут назад

      Денис молодец!!!Достойный представитель России!

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