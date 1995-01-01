«Ровно 7 лет назад…» Черышев вспомнил дебютный матч за сборную России

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в своем инстаграме вспомнил свой дебют в составе национальной команды.

«Ровно 7 лет назад...» – написал Черышев в сториз, опубликовав скриншот с трансляции товарищеского матча Россия – США (2:2). 14 ноября 2012 года хавбек впервые вышел на поле в составе сборной, сменив Максима Григорьева на 80-й минуте матча.