«Ровно 7 лет назад…» Черышев вспомнил дебютный матч за сборную России

14 ноября 2002 года хавбек впервые вышел на поле в составе сборной
так получается не 7 лет назад, а 17 !
то ли черышев Пи*дит, то ли бомбардир...
вот умора!!!
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в своем инстаграме вспомнил свой дебют в составе национальной команды.
«Ровно 7 лет назад...» – написал Черышев в сториз, опубликовав скриншот с трансляции товарищеского матча Россия – США (2:2). 14 ноября 2012 года хавбек впервые вышел на поле в составе сборной, сменив Максима Григорьева на 80-й минуте матча.
- Черышев провел за сборную России 25 матчей, забил 11 голов и отдал четыре ассиста.