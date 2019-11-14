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  • Комличенко: «Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно»

Комличенко: «Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно»

14 ноября 2019, 13:31
7

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал предстоящий матч отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Бельгия – хороший соперник. С Черчесовым не общались, я и сам все понимаю. Если будет нужно, выйду на поле. Думаю, тренер сейчас меня уже лучше знает, да и мне нужно прибавлять на каждом сборе.

У нас было все время подготовиться: сначала на «физику» поработали, потом – теоретические занятия. Разобрали соперника. Отличная погода, условия шикарные – это огромный плюс. В Питере контраст точно прочувствуем, с удовольствием остался бы в Сочи. Но нужно лететь.

Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно», – сказал Комличенко.

  • Россияне примут бельгийцев 16 ноября в Петербурге.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Млада Болеслав Комличенко Николай
Комментарии (7)
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Ушат Помоев
1573727987
ничейку бы скатать!)
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Stavropolets
1573728618
Удачи и хорошей игры.
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dinar7777dinar
1573731757
и поэтому лысый придурок выпустит ДЖУБУ который весь матч будет ходить пешком !
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Хведя
1573744010
Какой игры следует ждать от Бельгии? Наверное, той же самой, что выдал "Лейпциг" против "Зенита" на этом же поле: будут лишать наших мяча за счет преимущества в физике и габаритах каждого игрока. Если наши начнут играть с ними в "отнимашки" - словят штуки 3-4. Как по-другому противостоять им - пусть Черчесов придумывает, если сможет. Мы поддержим, что нам остается?
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