Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Комличенко: «Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно»

    Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал предстоящий матч отбора Евро-2020 с Бельгией.

    «Бельгия – хороший соперник. С Черчесовым не общались, я и сам все понимаю. Если будет нужно, выйду на поле. Думаю, тренер сейчас меня уже лучше знает, да и мне нужно прибавлять на каждом сборе.

    У нас было все время подготовиться: сначала на «физику» поработали, потом – теоретические занятия. Разобрали соперника. Отличная погода, условия шикарные – это огромный плюс. В Питере контраст точно прочувствуем, с удовольствием остался бы в Сочи. Но нужно лететь.

    Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно», – сказал Комличенко.

    • Россияне примут бельгийцев 16 ноября в Петербурге.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:31
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3743

      dinar7777dinar 1 час назад

      и поэтому лысый придурок выпустит ДЖУБУ который весь матч будет ходить пешком !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1124

      Genz 1 час назад

      Гилерме дырка. Три он точно профукает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3743

      dinar7777dinar > Genz 40 минут назад

      да там любой российский вратарь пропустит ! акинфевв рукожоп не хуже и не лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      Stavropolets 2 часа назад

      Удачи и хорошей игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Ушат Помоев 2 часа назад

      ничейку бы скатать!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3743

      dinar7777dinar > Ушат Помоев 1 час назад

      )))) да бельгия вторым составом от нашей сборной не оставит живого места !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      Ушат Помоев > dinar7777dinar 1 час назад

      Это точно!))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74452
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru