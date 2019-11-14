Комличенко: «Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно»

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал предстоящий матч отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Бельгия – хороший соперник. С Черчесовым не общались, я и сам все понимаю. Если будет нужно, выйду на поле. Думаю, тренер сейчас меня уже лучше знает, да и мне нужно прибавлять на каждом сборе.

У нас было все время подготовиться: сначала на «физику» поработали, потом – теоретические занятия. Разобрали соперника. Отличная погода, условия шикарные – это огромный плюс. В Питере контраст точно прочувствуем, с удовольствием остался бы в Сочи. Но нужно лететь.

Первый матч мы проиграли, поэтому сейчас хотим взять реванш. Занять первое место в группе с Бельгией – это почетно», – сказал Комличенко.