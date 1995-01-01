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    Перенесенный матч «Барселона» – «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени

    Ла Лига назначила время начала перенесeнного матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

    Как сообщает официальный сайт турнира, стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

    По информации Sport.es, Ла Лига рассматривала вариант с началом игры в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 15:00 до 19:00 мск) для удобства зрителей из Азии.

    • Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря.
    • Изначально поединок был запланирован на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии его проведение посчитали небезопасным.

    Источник: Официальный твиттер Ла Лиги

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