Перенесенный матч «Барселона» – «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени

Ла Лига назначила время начала перенесeнного матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

Как сообщает официальный сайт турнира, стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По информации Sport.es, Ла Лига рассматривала вариант с началом игры в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 15:00 до 19:00 мск) для удобства зрителей из Азии.