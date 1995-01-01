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    Врач сборной России: «Никакого повреждения у Головина нет»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина, который тренируется индивидуально.

    «Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией», – сказал Безуглов.

    • Ранее сообщалось, что Головин из-за травмы паха рискует пропустить матч отбора Евро-2020 против бельгийцев.
    • Игра в Санкт-Петербурге запланирована на субботу, 16 ноября.

    Головин второй день подряд тренировался по индивидуальной программе


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1831

      Derzkiy1 35 минут назад

      Саня машина , на самом деле
      Чалова хочется с ним в связке хочется посмотреть, даже если ЦСКА сейчас не в лучшей форме у Феди очень большой потенциал

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