Врач сборной России: «Никакого повреждения у Головина нет»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина, который тренируется индивидуально.

«Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией», – сказал Безуглов.

Ранее сообщалось, что Головин из-за травмы паха рискует пропустить матч отбора Евро-2020 против бельгийцев.

Игра в Санкт-Петербурге запланирована на субботу, 16 ноября.

Головин второй день подряд тренировался по индивидуальной программе



