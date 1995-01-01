Врач сборной России: «Никакого повреждения у Головина нет»

Саня машина , на самом деле
Чалова хочется с ним в связке хочется посмотреть, даже если ЦСКА сейчас не в лучшей форме у Феди очень большой потенциал
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина, который тренируется индивидуально.
«Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией», – сказал Безуглов.
- Ранее сообщалось, что Головин из-за травмы паха рискует пропустить матч отбора Евро-2020 против бельгийцев.
- Игра в Санкт-Петербурге запланирована на субботу, 16 ноября.
Головин второй день подряд тренировался по индивидуальной программе