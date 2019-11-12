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Врач сборной России: «Никакого повреждения у Головина нет»

12 ноября 2019, 15:55
3

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина, который тренируется индивидуально.

«Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией», – сказал Безуглов.

  • Ранее сообщалось, что Головин из-за травмы паха рискует пропустить матч отбора Евро-2020 против бельгийцев.
  • Игра в Санкт-Петербурге запланирована на субботу, 16 ноября.

Головин второй день подряд тренировался по индивидуальной программе


Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Монако Головин Александр Безуглов Эдуард
Комментарии (3)
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Derzkiy1
1573563399
Саня машина , на самом деле Чалова хочется с ним в связке хочется посмотреть, даже если ЦСКА сейчас не в лучшей форме у Феди очень большой потенциал
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Decorhome
1573567131
Отлично. Это радует
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Plyash
1573574770
Храни тебя господь,Саша,ты лучший у нас.
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