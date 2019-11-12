Стерлинг – об исключении из состава сборной Англии: «В определeнный момент эмоции захлестнули меня, но теперь все позади»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал решение тренерского штаба сборной Англии временно отстранить его от работы с национальной командой.

Стерлинг спровоцировал конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом .

. В качестве наказания игрок пропустит матч Англия – Черногория, который состоится 14 ноября на «Уэмбли».

«В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько этот матч важен для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо всe обсудили и будем двигаться дальше.

Футбол – вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определeнный момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5-10 секунд. Теперь всe позади, и мы не станем делать эту историю больше, чем сейчас. Давайте сфокусируемся на матче в четверг», – написал Стерлинг в инстаграме.