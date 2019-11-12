Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стерлинг – об исключении из состава сборной Англии: «В определeнный момент эмоции захлестнули меня, но теперь все позади»

Стерлинг – об исключении из состава сборной Англии: «В определeнный момент эмоции захлестнули меня, но теперь все позади»

12 ноября 2019, 11:51

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал решение тренерского штаба сборной Англии временно отстранить его от работы с национальной командой.

  • Стерлинг спровоцировал конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.
  • В качестве наказания игрок пропустит матч Англия – Черногория, который состоится 14 ноября на «Уэмбли».

«В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько этот матч важен для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо всe обсудили и будем двигаться дальше.

Футбол – вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определeнный момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5-10 секунд. Теперь всe позади, и мы не станем делать эту историю больше, чем сейчас. Давайте сфокусируемся на матче в четверг», – написал Стерлинг в инстаграме.

Источник: Инстаграм Рахима Стерлинга
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Англия Черногория Манчестер Сити Ливерпуль Стерлинг Рахим Гомес Джо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+