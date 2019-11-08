Последний фигурант в деле Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отбыл срок заключения и вышел на свободу из колонии в Брянской области.

В начале мая Пресненский суд вынес приговор братьям Кокориным, Мамаеву и их другу Протасовицкому. Участники потасовок в центре Москвы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины).

Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.