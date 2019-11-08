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  • Последний фигурант в деле Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Последний фигурант в деле Кокорина и Мамаева вышел на свободу

8 ноября 2019, 09:56
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Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отбыл срок заключения и вышел на свободу из колонии в Брянской области.

В начале мая Пресненский суд вынес приговор братьям Кокориным, Мамаеву и их другу Протасовицкому. Участники потасовок в центре Москвы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины).

Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.

  • В сентябре Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.
  • 17 сентября они покинули колонию.

Источник: Телеграм-канал Baza
Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (3)
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ilichkadr
1573198888
Бомбардир ничего не попутал, дублируя криминальную сводку?
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Mister_Tomsk
1573198988
Однажды, я зайду на бомбардир)) и увижу новость) Галкин с пел дуэтом с Пугачевой новую песню, на трибуне сидел Глушаков ахахаххахаха
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NEONFOL
1573200708
Владимирский централ...
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