Последний фигурант в деле Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Однажды, я зайду на бомбардир)) и увижу новость) Галкин с пел дуэтом с Пугачевой новую песню, на трибуне сидел Глушаков ахахаххахаха
Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отбыл срок заключения и вышел на свободу из колонии в городе Клинцы Брянской области.
В начале мая Пресненский суд вынес приговор братьям Кокориным, Мамаеву и их другу Протасовицкому. Участники прошлогодних потасовок в центре Москвы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины).
Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.
- В сентябре Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.
- 17 сентября они покинули колонию.