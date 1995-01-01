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    Последний фигурант в деле Кокорина и Мамаева вышел на свободу

    Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отбыл срок заключения и вышел на свободу из колонии в городе Клинцы Брянской области.

    В начале мая Пресненский суд вынес приговор братьям Кокориным, Мамаеву и их другу Протасовицкому. Участники прошлогодних потасовок в центре Москвы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины).

    Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.

    • В сентябре Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.
    • 17 сентября они покинули колонию.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      Mister_Tomsk 4 минуты назад

      Однажды, я зайду на бомбардир)) и увижу новость) Галкин с пел дуэтом с Пугачевой новую песню, на трибуне сидел Глушаков ахахаххахаха

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      Рейтинг: +5049

      ilichkadr 5 минут назад

      Бомбардир ничего не попутал, дублируя криминальную сводку?

      0
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      Рейтинг: +1887

      Борат 27 минут назад

      кокорин с мамаем его встретили на лимузине?

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