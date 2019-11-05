Болельщики «Ювентуса» приехали в аэропорт встречать игроков, но ошиблись терминалом

«Ювентус» прилетел в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
Игроки и тренерский штаб клуба Серии А приземлились в столичном аэропорту «Шереметьево». Болельщики «Ювентуса» приехали в терминал Е, чтобы встретить своих кумиров, но команда прибыла в другой терминал и быстро покинула аэропорт. В итоге встреча так и не состоялась.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.
Источник: «Матч ТВ»