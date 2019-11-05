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  • Болельщики «Ювентуса» приехали в аэропорт встречать игроков, но ошиблись терминалом

Болельщики «Ювентуса» приехали в аэропорт встречать игроков, но ошиблись терминалом

5 ноября 2019, 20:35
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«Ювентус» прилетел в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Игроки и тренерский штаб клуба Серии А приземлились в столичном аэропорту «Шереметьево». Болельщики «Ювентуса» приехали в терминал Е, чтобы встретить своих кумиров, но команда прибыла в другой терминал и быстро покинула аэропорт. В итоге встреча так и не состоялась.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Локомотив
Комментарии (1)
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romvad
1572989264
Если бы это были итальянцы, то я, прожив среди них 8 лет, нисколько не удивился бы подобной новости. Но наши... Впечатлили )
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