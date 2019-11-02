Промес – лучший бомбардир «Аякса» в текущем сезоне

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» (4:2).

Бывший игрок «Спартака» забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона во всех турнирах.

По этому показателю Промес лидирует среди всех игроков команды.

Ближайший преследователь лучшего бомбардира амстердамцев – Душан Тадич, который отличился девять раз.