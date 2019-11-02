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Промес – лучший бомбардир «Аякса» в текущем сезоне

2 ноября 2019, 06:57
8

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» (4:2).

Бывший игрок «Спартака» забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона во всех турнирах.

По этому показателю Промес лидирует среди всех игроков команды.

Ближайший преследователь лучшего бомбардира амстердамцев – Душан Тадич, который отличился девять раз.

  • «Аякс» купил Промеса у «Севильи» минувшим летом.
  • Сумма трансфера составила 15,7 миллиона евро.
  • С 2014 по 2018 год футболист выступал за «Спартак».

Источник: «Бомбардир»
Голландия. Эредивизие Аякс Промес Квинси
Комментарии (8)
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oyabun
1572670846
Очень приятно знать что у Антохи всё в порядке с карьерой. Парень заслужил.
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polozovs
1572672283
На своём месте!
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rash1959
1572673473
Квинси всегда и везде будет лидером. Он же СПАРТАКОВЕЦ!!!
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батя86
1572675105
очень бы сейчас пригодился Спартаку!!!
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starche
1572679655
Не удивительно.
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slavа0508
1572685006
Удачи Антоха!!!!Все болелы Спартака рады за тебя!!!!!
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Axe111
1572688234
И че????!!!!!!
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Dizgen
1572695341
Антоха Красава!!!
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