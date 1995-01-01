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    Промес – лучший бомбардир «Аякса» в текущем сезоне

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» (4:2).

    Бывший игрок «Спартака» забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона во всех турнирах.

    По этому показателю Промес лидирует среди всех игроков команды.

    Ближайший преследователь лучшего бомбардира амстердамцев – Душан Тадич, который отличился девять раз.

    • «Аякс» купил Промеса у «Севильи» минувшим летом.
    • Сумма трансфера составила 15,7 миллиона евро.
    • С 2014 по 2018 год футболист выступал за «Спартак».

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +99

      Яврунгер Мстяшный 8 13 минут назад

      спортыг - говномес ! это еще дружелюбно и вежливо для пятачков ))) позор крючкохвостым !!!

      1
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      Рейтинг: +93

      е5к.о.н.е.й.е5 > Яврунгер Мстяшный 8 9 минут назад

      Копыта помыл,а то клава в дерьме

      1
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      Рейтинг: +1336

      sovok 51 минуту назад

      Дома, конечно, лучше.
      Удачи Промесу!

      1
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      Рейтинг: +66

      батя86 1 час назад

      очень бы сейчас пригодился Спартаку!!!

      0
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      Рейтинг: +1056

      rash1959 1 час назад

      Квинси всегда и везде будет лидером. Он же СПАРТАКОВЕЦ!!!

      3
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      Рейтинг: +578

      polozovs 1 час назад

      На своём месте!

      1
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      Рейтинг: +20786

      oyabun 2 часа назад

      Очень приятно знать что у Антохи всё в порядке с карьерой. Парень заслужил.

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