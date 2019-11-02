Промес – лучший бомбардир «Аякса» в текущем сезоне

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» (4:2).
Бывший игрок «Спартака» забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона во всех турнирах.
По этому показателю Промес лидирует среди всех игроков команды.
Ближайший преследователь лучшего бомбардира амстердамцев – Душан Тадич, который отличился девять раз.
- «Аякс» купил Промеса у «Севильи» минувшим летом.
- Сумма трансфера составила 15,7 миллиона евро.
- С 2014 по 2018 год футболист выступал за «Спартак».
Источник: «Бомбардир»