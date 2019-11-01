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    «Постараемся продолжить победную поступь в Питере». Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольный с выигрышем у «Зенита»

    В шестом туре баскетбольной Евролиги московский ЦСКА победил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 87:70. Футбольный ЦСКА поздравил одноклубников; ему завтра, 2 ноября, предстоит провести встречу с «Зенитом» в 15 туре РПЛ.

    «Поздравляем! Постараемся завтра продолжить победную поступь ЦСКА в Питере», – написала пресс-служба ПФК ЦСКА.

    «Побеждать», – ответили в ПБК ЦСКА.

    • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
    • ЦСКА занимает пятое место.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    01.11.2019 23:54
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