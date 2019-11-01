«Постараемся продолжить победную поступь в Питере». Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольный с выигрышем у «Зенита»

В шестом туре баскетбольной Евролиги московский ЦСКА победил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 87:70. Футбольный ЦСКА поздравил одноклубников; ему завтра, 2 ноября, предстоит провести встречу с «Зенитом» в 15 туре РПЛ.

«Поздравляем! Постараемся завтра продолжить победную поступь ЦСКА в Питере», – написала пресс-служба ПФК ЦСКА.

«Побеждать», – ответили в ПБК ЦСКА.