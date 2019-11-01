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  • «Постараемся продолжить победную поступь в Питере». Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольный с выигрышем у «Зенита»

«Постараемся продолжить победную поступь в Питере». Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольный с выигрышем у «Зенита»

1 ноября 2019, 23:54
7

В шестом туре баскетбольной Евролиги московский ЦСКА победил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 87:70. Футбольный ЦСКА поздравил одноклубников; ему завтра, 2 ноября, предстоит провести встречу с «Зенитом» в 15 туре РПЛ.

«Поздравляем! Постараемся завтра продолжить победную поступь ЦСКА в Питере», – написала пресс-служба ПФК ЦСКА.

«Побеждать», – ответили в ПБК ЦСКА.

  • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
  • ЦСКА занимает пятое место.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (7)
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Elisey13
1572642203
Дай Бог!
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woyser
1572666919
Ну это вряд ли)
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portero
1572669719
В баскете ЦСКА шансов не даст Питеру, а вот в футболе.....если только Зенит будет плохо играть.
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Viper for CSKA
1572674569
Как в СССР уже ситуация складывается, армейцы в баскетболе и хоккее, да и том же гандболе доминируют, а в футболе испытывают большие трудности.
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ZENIT*****
1572676193
Нет,ребята,раскатает вас Зенит футбольный.
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Агасфер
1572678144
Хватит болтать перед матчами.Нахрена содержат эти структуры? Для фанаберии?
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порт
1572678208
Пупок не надорвётся?
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