Черчесов: «У зарубежных тренеров в России возникает дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина»

Путинизм в стране пронзил всё насквозхь и до дна!
Черчесов - классический диагноз!. " У России - особый путь, даже и в футболе")))
Срецифика, видишь ли...
И НИКТО, ВКЛЮЧАЯ НЕЗАМЕНИМОГО, НЕ РИСКНУЛ ДО СИХ ПОР ВНЯТНО "ПОД ЗАПИСЬ" ПРОИЗНЕСТИ, В ЧЁМ НАША "СПЕЦИФИКА"? Что там у нас за "особый путь"? Чем мы на столько отличаемся от других европейских парней и девок, что у нас ...ВСЁ НАСТОЛЬКО ХУЖЕ?
В Швейцарии в земле ни литра нефти, ни килограмма золота, ни центнера руды....
ПОЧЕМУ ОНИ НАСТОЛЬКО БОГАЧЕ ВСЕХ НАС????!!!
У них армия НА ВЕЛОСИПЕДАХ разъезжает...У нас: ЯДРЁНЫЕ РАКЕТЫ повсюду , куда не ткни....
Мы всегда и всех побеждаем...И МЫ ВСЕГДА В РУИНАХ И НА КОЛЕНЯХ, с которых надо треся поколдениями вставать...
Что за идиоты нами управляют? У нас в ЭТОМ "особый путь": ЧИНУШИ, ЗАСЕВШИЕ В СТОЛИЦЕ ВОРУЮТ В ТЫСЯЧИ РАЗ БОЛЬШЕ ЕВРОПЕЙСКИХ?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с какими проблемами иностранные тренеры сталкиваются в России.
«Независимо от страны, на первый план выходит личность человека, именно она определяет подход к взаимоотношениям. Я всегда свободно общался с игроками. В то же время жил и играл в СССР и России, поэтому смог найти баланс: чувствую, где можно дать игрокам свободу, а где нет. У зарубежных тренеров в России, наверное, возникает некий дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина, просто данность.
Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Инсбруке или в Грозном. Как говорится, нельзя торговать принципами, но нужно понимать местную специфику. Когда я прихожу на новое место, первым делом спрашиваю: «Что нельзя делать?» В чужой монастырь со своим уставом не прихожу», – цитирует Черчесова «Большой спорт».
- Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
- Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.