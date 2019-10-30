Черчесов: «У зарубежных тренеров в России возникает дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с какими проблемами иностранные тренеры сталкиваются в России.

«Независимо от страны, на первый план выходит личность человека, именно она определяет подход к взаимоотношениям. Я всегда свободно общался с игроками. В то же время жил и играл в СССР и России, поэтому смог найти баланс: чувствую, где можно дать игрокам свободу, а где нет. У зарубежных тренеров в России, наверное, возникает некий дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина, просто данность.

Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Инсбруке или в Грозном. Как говорится, нельзя торговать принципами, но нужно понимать местную специфику. Когда я прихожу на новое место, первым делом спрашиваю: «Что нельзя делать?» В чужой монастырь со своим уставом не прихожу», – цитирует Черчесова «Большой спорт».