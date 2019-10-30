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  • Черчесов: «У зарубежных тренеров в России возникает дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина»

Черчесов: «У зарубежных тренеров в России возникает дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина»

30 октября 2019, 18:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с какими проблемами иностранные тренеры сталкиваются в России.

«Независимо от страны, на первый план выходит личность человека, именно она определяет подход к взаимоотношениям. Я всегда свободно общался с игроками. В то же время жил и играл в СССР и России, поэтому смог найти баланс: чувствую, где можно дать игрокам свободу, а где нет. У зарубежных тренеров в России, наверное, возникает некий дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина, просто данность.

Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Инсбруке или в Грозном. Как говорится, нельзя торговать принципами, но нужно понимать местную специфику. Когда я прихожу на новое место, первым делом спрашиваю: «Что нельзя делать?» В чужой монастырь со своим уставом не прихожу», – цитирует Черчесова «Большой спорт».

  • Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
  • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

Источник: «Большой спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Горкин Блеванов
1572455314
Поржал конечно, когда попробовал их перечислить... 1. Судейство: у нас свистят только если от травмы потеря сознания, 3х литров крови и нужна трепанация черепа или амптуция... остальное игровой момент а если судья да карточку то он куплен 2. Еще Судейство: во всех. матчах ведущих клубов судья куплен, лучше не спорить ... доказательства не нужны 3. Лимит, описанию и пониманию не поддается, особенно когда просят взять "хорошего парня". 4. Мотивация и ответственость (или ее отсутствие). Команда может встать просто : мы сегодня играть не будем.... 5. Вася Уткин 6. Разборки между игроками и тренером, включая давление, шантаж, саботаж и тд .. 7. Погода весной и поздней осенью.... осальнре все как "у них"....
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