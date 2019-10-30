Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Черчесов: «У зарубежных тренеров в России возникает дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с какими проблемами иностранные тренеры сталкиваются в России.

    «Независимо от страны, на первый план выходит личность человека, именно она определяет подход к взаимоотношениям. Я всегда свободно общался с игроками. В то же время жил и играл в СССР и России, поэтому смог найти баланс: чувствую, где можно дать игрокам свободу, а где нет. У зарубежных тренеров в России, наверное, возникает некий дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина, просто данность.

    Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Инсбруке или в Грозном. Как говорится, нельзя торговать принципами, но нужно понимать местную специфику. Когда я прихожу на новое место, первым делом спрашиваю: «Что нельзя делать?» В чужой монастырь со своим уставом не прихожу», – цитирует Черчесова «Большой спорт».

    • Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
    • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

    Источник: «Большой спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2019 18:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 5 часов назад

      Путинизм в стране пронзил всё насквозхь и до дна!
      Черчесов - классический диагноз!. " У России - особый путь, даже и в футболе")))
      Срецифика, видишь ли...
      И НИКТО, ВКЛЮЧАЯ НЕЗАМЕНИМОГО, НЕ РИСКНУЛ ДО СИХ ПОР ВНЯТНО "ПОД ЗАПИСЬ" ПРОИЗНЕСТИ, В ЧЁМ НАША "СПЕЦИФИКА"? Что там у нас за "особый путь"? Чем мы на столько отличаемся от других европейских парней и девок, что у нас ...ВСЁ НАСТОЛЬКО ХУЖЕ?
      В Швейцарии в земле ни литра нефти, ни килограмма золота, ни центнера руды....
      ПОЧЕМУ ОНИ НАСТОЛЬКО БОГАЧЕ ВСЕХ НАС????!!!
      У них армия НА ВЕЛОСИПЕДАХ разъезжает...У нас: ЯДРЁНЫЕ РАКЕТЫ повсюду , куда не ткни....
      Мы всегда и всех побеждаем...И МЫ ВСЕГДА В РУИНАХ И НА КОЛЕНЯХ, с которых надо треся поколдениями вставать...
      Что за идиоты нами управляют? У нас в ЭТОМ "особый путь": ЧИНУШИ, ЗАСЕВШИЕ В СТОЛИЦЕ ВОРУЮТ В ТЫСЯЧИ РАЗ БОЛЬШЕ ЕВРОПЕЙСКИХ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Горкин Блеванов 6 часов назад

      Поржал конечно, когда попробовал их перечислить... 1. Судейство: у нас свистят только если от травмы потеря сознания, 3х литров крови и нужна трепанация черепа или амптуция... остальное игровой момент а если судья да карточку то он куплен 2. Еще Судейство: во всех. матчах ведущих клубов судья куплен, лучше не спорить ... доказательства не нужны 3. Лимит, описанию и пониманию не поддается, особенно когда просят взять "хорошего парня". 4. Мотивация и ответственость (или ее отсутствие). Команда может встать просто : мы сегодня играть не будем.... 5. Вася Уткин 6. Разборки между игроками и тренером, включая давление, шантаж, саботаж и тд
      .. 7. Погода весной и поздней осенью.... осальнре все как "у них"....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +501

      playsh > Горкин Блеванов 5 часов назад

      Ты сам-то понял,что сказал?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru