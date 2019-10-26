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  • Агент Варга: «Гончаренко – лучший тренер современности. При нем «Ливерпуль» бы играл так же, как при Клоппе»

Агент Варга: «Гончаренко – лучший тренер современности. При нем «Ливерпуль» бы играл так же, как при Клоппе»

26 октября 2019, 12:17
30

Футбольный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко является лучшим специалистом современности.

«Слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в «Ливерпуль», то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает.

Тот факт, что Гончаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провeл игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Гончаренко», – отметил Варга.

  • Варга является сотрудником агенства Base Soccer Agency.
  • Одним из клиентов компании является нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ливерпуль Клопп Юрген Гончаренко Виктор
Комментарии (30)
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Красный май
1572082252
Если он лучший тренер современности, то почему Ливерпуль при нём играл бы так же, как при Клоппе, который не является лучшим тренером современности? Вопросы, опять вопросы...
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ДяДь ПашА
1572082746
При нем бы Ливерпуль играл так же бы как ЦСКА.
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ivanthebest
1572083049
Варга подобно пургену - извлекает из недр какую-то ср#нь)
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Олег1204
1572087117
Как быстро меняется мнение, победил Реал, все молодец, гений. Чёрная полоса, похрен, что состав нулевый, что у нас один нападающий который больше мажет и забивает по праздникам. В общем Гончар топ, а вы идите в сраку. Я не хочу что бы мой клуб превратился в Спартак, который избавился от Каерры именно в такой момент, когда он просто начал испытывать проблемы с составом.
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slavа0508
1572088496
Ну на счёт лучшего современности,конечно загнул,,,,а то что хороший это да,,,,,
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1572091353
Ноль , он и а Африке ноль.
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алдан2014
1572093768
Круто загнул,но по чесноку,То тренер коней хорош
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cska-62
1572095539
Гончаренко ставит командную игру. Везде! Чаще его тактические схемы на матч срабатывают, чем нет. Исполнительское мастерство при завершении атак и не забитые голы - не его вина, а игроков. Их мастерства, физического и психологического состояния. Вместе с тем, Виктор Михайлович очень переоценивает возможности некоторых игроков, например, Облякова... И совсем беда, когда у Гончаренко иногда проявляется хроническая болезнь мистера Слуцкого - "вымучивание очков". К счастью, не часто, но с таким же негативным результатом, как у предшественника на посту главного тренера ЦСКА. Поговаривают, что в Голландии Слуцкий вылечился от своей главной и хронической болезни... И даже ставит "Витессу" игру...?! Не знаю, чемпионат Голландии не смотрю. Хорошо, если так. В ЦСКА он занимался совсем иным, а состав у него под рукой был на несколько порядков выше по классу, чем сегодня у Гончаренко. Агент Варга, конечно, преувеличил способности Виктора Михайловича, но у Гончаренко действительно есть шанс стать одним из лучших тренеров современности. Всё в его руках! Лично меня часто огорчают и результаты, и качество игры ЦСКА (последнее - реже!), но мне и в голову не может придти мысль о смене тренера. Это был бы натуральный ИДИОТИЗМ.
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ufos73
1572096224
Все верно! 2 Кононов, тройку лучших замыкает Семак! Блин санитары спалили! )))))))
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RyslanZ
1572096409
Известная мудрость-"По плодам узнаете их..." Армейцы в ЛЕ на своём поле проиграли венгерской команде,которая 15 лет не могла выиграть в еврокубках любого уровня....Это то же показатель гениальности господина Ганчаренко ? Ничего личного,но не надо желаемое выдавать за действительное....
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