Агент Варга: «Гончаренко – лучший тренер современности. При нем «Ливерпуль» бы играл так же, как при Клоппе»

Футбольный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко является лучшим специалистом современности.

«Слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в «Ливерпуль», то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает.

Тот факт, что Гончаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провeл игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Гончаренко», – отметил Варга.