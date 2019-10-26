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    Агент Варга: «Гончаренко – лучший тренер современности. При нем «Ливерпуль» бы играл так же, как при Клоппе»

    Футбольный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко является лучшим специалистом современности.

    «Слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в «Ливерпуль», то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает.

    Тот факт, что Гончаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провeл игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Гончаренко», – отметил Варга.

    • Варга является сотрудником агенства Base Soccer Agency.
    • Одним из клиентов компании является нападающий ЦСКА Федор Чалов.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 12:17
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3881

      Владислав Vlad 26 октября, 20:17

      Кононова ему в помощь.)))

      0
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 26 октября, 19:54

      Да что там говорить,да просто уважуха Гончаренко за то ,что он сделал,за нынешний ЦСКА!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4298

      3a zenit 26 октября, 19:20

      ахахах смищная щютачка

      0
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      Рейтинг: +62

      zloy71 26 октября, 17:54

      Гончаренко конечно хороший тренер,но если,как кони ,,,,это путь порту,если блестнул,значит продать,хорошая экономика,но ему ведь надо с кем то строить игру,а сейчас у коней почти один молодняк.И уважуха ему,что о даёт результат!

      5
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      Рейтинг: +476

      Давид59 26 октября, 16:56

      Футбольные агенты - люди ушлые. Не всегда говорят, что думают. Зарабатывают они, сбывая свой товар. К их комментариям не отношусь серьёзно

      1
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      Рейтинг: +2601

      m40 26 октября, 16:43

      А представьте, если бы Ганчаренко тренировал Ференцварош? Тогда бы ЦСКА с двузначным счётом вынес бы...А вообще, похоже это троллинг такой

      1
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      Рейтинг: +343

      RyslanZ 26 октября, 16:26

      Известная мудрость-"По плодам узнаете их..." Армейцы в ЛЕ на своём поле проиграли венгерской команде,которая 15 лет не могла выиграть в еврокубках любого уровня....Это то же показатель гениальности господина Ганчаренко ? Ничего личного,но не надо желаемое выдавать за действительное....

      2
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      Рейтинг: +7253

      ufos73 26 октября, 16:23

      Все верно! 2 Кононов, тройку лучших замыкает Семак!
      Блин санитары спалили! )))))))

      1
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      Рейтинг: +8221

      cska-62 26 октября, 16:12

      Гончаренко ставит командную игру. Везде! Чаще его тактические схемы на матч срабатывают, чем нет. Исполнительское мастерство при завершении атак и не забитые голы - не его вина, а игроков. Их мастерства, физического и психологического состояния. Вместе с тем, Виктор Михайлович очень переоценивает возможности некоторых игроков, например, Облякова... И совсем беда, когда у Гончаренко иногда проявляется хроническая болезнь мистера Слуцкого - "вымучивание очков". К счастью, не часто, но с таким же негативным результатом, как у предшественника на посту главного тренера ЦСКА. Поговаривают, что в Голландии Слуцкий вылечился от своей главной и хронической болезни... И даже ставит "Витессу" игру...?! Не знаю, чемпионат Голландии не смотрю. Хорошо, если так. В ЦСКА он занимался совсем иным, а состав у него под рукой был на несколько порядков выше по классу, чем сегодня у Гончаренко.

      Агент Варга, конечно, преувеличил способности Виктора Михайловича, но у Гончаренко действительно есть шанс стать одним из лучших тренеров современности. Всё в его руках!

      Лично меня часто огорчают и результаты, и качество игры ЦСКА (последнее - реже!), но мне и в голову не может придти мысль о смене тренера. Это был бы натуральный ИДИОТИЗМ.

      12
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** > cska-62 26 октября, 17:19

      Вот полностью с тобой согласен,в самую точку!

      2
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** > ZENIT***** 26 октября, 19:50

      Гончаренко тренер от бога,я не побоюсь этого слова,дайте ему то,чего он захочет,и посмотрим,что будет!

      0
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** > ZENIT***** 26 октября, 19:52

      Это мое личное мнение.

      0
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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov > cska-62 26 октября, 23:51

      Предшественник Ганчаренко вывел команду в 1/4 финала ЛЧ (в первом же сезоне!), выиграл несколько золотых медалей и кубков. Что сделал "уважаемый" тренер за 3 года?

      0
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      Рейтинг: +8221

      cska-62 > general.lizyukov 20 часов назад

      Слуцкий паразитировал на доставшихся "харчах". И имел великолепный состав, который Гончаренко и не снится! :-))) И выжал Слуцкий из того состава максимум 10 % от возможного. Потому, что нужно команде ставить игру, а не вымучивать очки по схеме: "Бей-Муса-Беги"! Или паразитировать на индивидуальных голах Думбия, как в матче с "МанСити"...

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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov > cska-62 15 часов назад

      Паразитировал? На харчах Рамоса? ))) Да ты юморист.
      Если вспомнить, как играл Муса в начале карьеры в ЦСКА, то бей-беги для него самое то.
      Ты забыл про паразитировании на индивидуальных голах Вагнера сказать )))
      Одно слово - юморист.

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      Рейтинг: +8221

      cska-62 > general.lizyukov 12 часов назад

      На "харчах" Газзаева! И про Вагнера можно многое рассказать! И про Хонду! Не говоря уже про Думбия и Мусу... И про выстроенную защиту ГАЗЗАЕВЫМ: Игнашевич + братья Берецузкие, которые успевали накрыть нападающих соперника даже в конце карьеры... И про Акинфеева- "чудотворца"... Вот только Акинфеев Гончаренко достался. И Марио Фернандес. Сегодня больше никого нет.

      Если ты из проплаченных "слуцколюбов", то разговаривать с тобой не о чем. Таких были массы и на сокере, и на бомбардире. Если нет, то пошевели извилинами!!!

      0
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      Рейтинг: +1678

      алдан2014 26 октября, 15:42

      Круто загнул,но по чесноку,То тренер коней хорош

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