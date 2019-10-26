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    Алисон, Коутиньо и Фирмино – в заявке сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Южной Кореей

    Тренерский штаб сборной Бразилии определился с заявкой на ноябрьские товарищеские матчи против Аргентины и Южной Кореи.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Даниэл Фузато («Рома»);

    Защитники: Тиаго Силва, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Ренан Лоди, Фелипе (оба – «Атлетико»), Данило, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Эмерсон («Бетис»), Эдер Милитао («Реал»);

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Артур («Барселона»), Фабиньо («Ливерпуль»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Филиппе Коутиньо («Бавария»), Лукас Пакета («Милан»);

    Нападающие: Виллиан («Челси»), Родриго Гоэс («Реал»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Ришарлисон («Эвертон»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Давид Нерес («Аякс»).

    • 15 ноября бразильцы сыграют с Аргентиной, а 19 ноября – с Южной Кореей.
    • Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит матчи из-за травмы.
    • Сборная Бразилии – действующий победитель Кубка Америки.

    Источник: Официальный твиттер Бразильской конфедерации футбола

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    26.10.2019 07:39
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