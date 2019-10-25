ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках

После поражения ЦСКА от «Ференцвароша» (0:1) в рамках групповой стадии Лиги Европы московский клуб продлил серию поражений до трех матчей.
Команда Виктора Гончаренко смогла выиграть два из девяти последних матчей еврокубков. Оба – против мадридского «Реала» (1:0, 3:0).
За последние семь матчей московский клуб проигрывал шесть раз.
- Летом 2018-го клуб покинуло восемь человек, сыгравших ранее за сезон более 10 матчей.
- На их место ЦСКА подписал или взял в аренду в сумме 10 новичков.
Источник: Бомбардир.ру