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ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках

25 октября 2019, 06:18
9

После поражения ЦСКА от «Ференцвароша» (0:1) в рамках групповой стадии Лиги Европы московский клуб продлил серию поражений до трех матчей.

Команда Виктора Гончаренко смогла выиграть два из девяти последних матчей еврокубков. Оба – против мадридского «Реала» (1:0, 3:0).

За последние семь матчей московский клуб проигрывал шесть раз.

  • Летом 2018-го клуб покинуло восемь человек, сыгравших ранее за сезон более 10 матчей.
  • На их место ЦСКА подписал или взял в аренду в сумме 10 новичков.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА
Комментарии (9)
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mihail200606
1571974692
ЦСКА по ходу забил на кубки изначально
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BlackMurder
1571976727
Бездари
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Кинстифа
1571978554
Забавно. когда ЦСКА в лиге чемпионов играл с более классными соперниками. было видно, что команда попу рвет. а когда вышли у Лигу Европы. где деньги копеечные. совсем забили играть*((( Сливаются всем подряд....
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Рубинище
1571980332
ЦСКА на самом дне футбольной европы теперь. никого обыграть не могут. если бы хотели слить то лидеров поберегли на рпл, а так сейчас шансов на проход в ЛЕ нет, можно всю скамейку играть отправить а лидеров поберечь, чтоб еврокубки зацепить на следующий год хотя бы. а то лазорет поправится а играть то и негде будет кроме как в рпл
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1571983222
Если историю переписали и назвали своё рождение "Общество любителей лыжного спорта", то удивляться игре таким футбольным лыжникам не стоит.
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Иван Петров 1986
1571983807
Пора смириться с нашими поражениями в Европе, так как уровень нашего футбола упал катастрофически и поднять его уже невозможно без перестройки системы. Но это очень долго. Лозунги типа "Россия вперед" не прокатят.
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Агасфер
1571990780
Это ещё не конец,будет десятка.
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Сергей Александрович
1572020063
У ЦСКА уже с того года видно нет ни игры ни тактики , как давно они хотя бы до 1/8 лиги Европы доходили?
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