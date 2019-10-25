ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках

После поражения ЦСКА от «Ференцвароша» (0:1) в рамках групповой стадии Лиги Европы московский клуб продлил серию поражений до трех матчей.

Команда Виктора Гончаренко смогла выиграть два из девяти последних матчей еврокубков. Оба – против мадридского «Реала» (1:0, 3:0).

За последние семь матчей московский клуб проигрывал шесть раз.