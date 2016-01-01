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    ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках

    После поражения ЦСКА от «Ференцвароша» (0:1) в рамках групповой стадии Лиги Европы московский клуб продлил серию поражений до трех матчей.

    Команда Виктора Гончаренко смогла выиграть два из девяти последних матчей еврокубков. Оба – против мадридского «Реала» (1:0, 3:0).

    За последние семь матчей московский клуб проигрывал шесть раз.

    • Летом 2018-го клуб покинуло восемь человек, сыгравших ранее за сезон более 10 матчей.
    • На их место ЦСКА подписал или взял в аренду в сумме 10 новичков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2425

      Кинстифа 5 минут назад

      Забавно. когда ЦСКА в лиге чемпионов играл с более классными соперниками. было видно, что команда попу рвет. а когда вышли в Лигу Европы. где деньги копеечные. совсем забили играть*(((
      Сливаются всем подряд....

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      Рейтинг: -88

      Аденн 10 минут назад

      ну, что сказать, "молодцы".

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      Рейтинг: +2136

      BlackMurder 35 минут назад

      Бездари

      0
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      Рейтинг: +6011

      mihail200606 1 час назад

      ЦСКА по ходу забил на кубки изначально

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