Рим – Колизей, Баку – помидоры. Джанаев рассказал, с чем ассоциируются города Евро-2020

Голкипер сборной России Сослан Джанаев принял участие в интервью о городах чемпионата Европы 2020 года.

Джанаева спросили, с чем ассоциируется тот или иной город, который примет турнир. По его словам, Рим напоминает ему о Колизее, Петербург – о культуре, Баку – о «знаменитых бакинских помидорах». Бухарест у Джанаева не ассоциируется ни с чем.

32-летний Джанаев провел за сборную России один матч.

В этом сезоне голкипер сыграл за «Сочи» 10 матчей и пропустил 10 голов.