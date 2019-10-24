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  • Рим – Колизей, Баку – помидоры. Джанаев рассказал, с чем ассоциируются города Евро-2020

Рим – Колизей, Баку – помидоры. Джанаев рассказал, с чем ассоциируются города Евро-2020

24 октября 2019, 16:44
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Голкипер сборной России Сослан Джанаев принял участие в интервью о городах чемпионата Европы 2020 года.

Джанаева спросили, с чем ассоциируется тот или иной город, который примет турнир. По его словам, Рим напоминает ему о Колизее, Петербург – о культуре, Баку – о «знаменитых бакинских помидорах». Бухарест у Джанаева не ассоциируется ни с чем.

  • 32-летний Джанаев провел за сборную России один матч.
  • В этом сезоне голкипер сыграл за «Сочи» 10 матчей и пропустил 10 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер оргкомитета Евро-2020 в Петербурге
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сочи Джанаев Сослан
Комментарии (2)
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Plyash
1571936158
У меня Бухарест ассоциируется с румынскими бухарями.
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Черкизовский Кот
1571942999
Мог бы отшутиться: "БухАрест - вытрезвитель".
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