В Норвегии вратарь сравнял счет на 89-й минуте ударом со штрафного. Его команда победила

Матч 27-го тура второго дивизиона Норвегии «Шейд» – «Улл/Киса» завершился со счетом 1:2.

На 17-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джонни Будусон.

За минуту до конца основного времени вратарь гостей Стефан Хагеруп забил гол прямым ударом со штрафного. Мяч стал для 25-летнего игрока первым за четыре года профессиональной карьеры.

На третьей минуте добавленного времени форвард Вамути Диоманде принес гостевой команде победу.

За три тура до конца сезона «Улл» занимает девятое место в таблице.

«Шейд» продлил безвыигрышную серию до 13-ти матчей. Команда занимает предпоследнее место и находится в зоне прямого вылета. До зоны стыковых матчей – пять очков, до 13-го места – шесть.