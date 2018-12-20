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    В Норвегии вратарь сравнял счет на 89-й минуте ударом со штрафного. Его команда победила

    Матч 27-го тура второго дивизиона Норвегии «Шейд» – «Улл/Киса» завершился со счетом 1:2.

    На 17-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джонни Будусон.

    За минуту до конца основного времени вратарь гостей Стефан Хагеруп забил гол прямым ударом со штрафного. Мяч стал для 25-летнего игрока первым за четыре года профессиональной карьеры.

    На третьей минуте добавленного времени форвард Вамути Диоманде принес гостевой команде победу.

    • За три тура до конца сезона «Улл» занимает девятое место в таблице.
    • «Шейд» продлил безвыигрышную серию до 13-ти матчей. Команда занимает предпоследнее место и находится в зоне прямого вылета. До зоны стыковых матчей – пять очков, до 13-го места – шесть.

    Источник: Who Ate All The Pies

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