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  • В Норвегии вратарь сравнял счет на 89-й минуте ударом со штрафного. Его команда победила

В Норвегии вратарь сравнял счет на 89-й минуте ударом со штрафного. Его команда победила

23 октября 2019, 10:09
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Матч 27-го тура второго дивизиона Норвегии «Шейд» – «Улл/Киса» завершился со счетом 1:2.

На 17-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джонни Будусон.

За минуту до конца основного времени вратарь гостей Стефан Хагеруп забил гол прямым ударом со штрафного. Мяч стал для 25-летнего игрока первым за четыре года профессиональной карьеры.

На третьей минуте добавленного времени форвард Вамути Диоманде принес гостевой команде победу.

  • За три тура до конца сезона «Улл» занимает девятое место в таблице.
  • «Шейд» продлил безвыигрышную серию до 13-ти матчей. Команда занимает предпоследнее место и находится в зоне прямого вылета. До зоны стыковых матчей – пять очков, до 13-го места – шесть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Who Ate All The Pies
Норвегия. Элитсериен
Комментарии (2)
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anjaneri
1571820231
Это воротила , а не вратарь
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Fraig
1571822062
Красавчик
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