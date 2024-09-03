Журавель объяснил, почему Холанд не останется в истории футбола

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Раз ты феноменальный финишeр, не делай ничего лишнего – просто забивай. Так что «бездумная колотушка» – это один из комплиментов в адрес уникального игрока.

При этом Холанд не изобретает и не придумывает игру, он просто еe цифровое выражение. И именно поэтому для Лионеля Месси уготовано место в истории и в статистике футбола, а для Холанда – только в статистике», – написал Журавель.