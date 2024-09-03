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    • Журавель объяснил, почему Холанд не останется в истории футбола

    Журавель объяснил, почему Холанд не останется в истории футбола

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    «Раз ты феноменальный финишeр, не делай ничего лишнего – просто забивай. Так что «бездумная колотушка» – это один из комплиментов в адрес уникального игрока.

    При этом Холанд не изобретает и не придумывает игру, он просто еe цифровое выражение. И именно поэтому для Лионеля Месси уготовано место в истории и в статистике футбола, а для Холанда – только в статистике», – написал Журавель.

    • Эрлинг – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • В 102 матчах за «Сити» норвежец забил 97 голов, сделал 14 ассистов.
    • За сборную Норвегии у Холанда 33 матча, 31 гол.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    03.09.2024 14:49
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    Комментарии (9)
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    BoevStas1
    1725365833
    Журавчик ты то где останешься))))клоун...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1725369461
    Холанду 24 года,вся карьера ещё впереди и не известно, как она сложится,и никто не знает, как он будет играть завтра,поэтому рано говорить где будет его место - в истории или в статистике футбола.
    Ответить
    k611
    1725371210
    А что не так то. Нападающий должен забивать
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    VGreen
    1725372850
    Ммм, что за дичь он сказал, я вообще не понял. Нападающий должен забивать. Холланд это и делает, и весьма активно. Что же тогда нужно сделать, чтобы войти в историю футбола? Отбить мяч в своих воротах, обыграть защитников и полузащитников соперника и, пробежав через всё поле, забить сопернику? И раз так 100? Месси крут, да, но это не значит, что других крутых нет и не будет. И в том же хоккее, Овечкину забить на рекорд Грецки? Зачем забивать (шайбы), это же так, просто статистика)))
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    NewLife
    1725376639
    Для Журавеля уготовано место в истории футбола, как самого дебильного комментатора. Мурат Якин не даст соврать))))))))
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    Каратель помойников
    1725379359
    Почему холанд не останется в истории? Да потому что он холанд,а не журавельь,а пишут статейки всякие журавели
    Ответить
    Artemka444
    1725385455
    Что чердак что журавль пора на пенсию
    Ответить
    Сергей-Яковлев-yandex
    1725523441
    Это который на ЧМ хотел за день на всех стадионах побывать? Чудак-человек
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