Журавель объяснил, почему Холанд не останется в истории футбола

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Раз ты феноменальный финишeр, не делай ничего лишнего – просто забивай. Так что «бездумная колотушка» – это один из комплиментов в адрес уникального игрока.
При этом Холанд не изобретает и не придумывает игру, он просто еe цифровое выражение. И именно поэтому для Лионеля Месси уготовано место в истории и в статистике футбола, а для Холанда – только в статистике», – написал Журавель.
- Эрлинг – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- В 102 матчах за «Сити» норвежец забил 97 голов, сделал 14 ассистов.
- За сборную Норвегии у Холанда 33 матча, 31 гол.