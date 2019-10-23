«Тоттенхэм» – первая команда в истории ЛЧ, после трех туров забившая и пропустившая не менее девяти голов

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» разгромил дома «Црвену Звезду» (3:0). Соотношение забитых и пропущенных мячей у англичан после пройденной дистанции – 9:9.

Лондонцы стали первой командой в истории турнира, которая после трех туров группового этапа забила и пропустила не менее девяти мячей. В своем квартете «Тоттенхэм» идет вторым.