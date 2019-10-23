Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – первая команда в истории ЛЧ, после трех туров забившая и пропустившая не менее девяти голов

«Тоттенхэм» – первая команда в истории ЛЧ, после трех туров забившая и пропустившая не менее девяти голов

23 октября 2019, 01:14

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» разгромил дома «Црвену Звезду» (3:0). Соотношение забитых и пропущенных мячей у англичан после пройденной дистанции – 9:9.

Лондонцы стали первой командой в истории турнира, которая после трех туров группового этапа забила и пропустила не менее девяти мячей. В своем квартете «Тоттенхэм» идет вторым.

  • В следующем туре британцы также сыграют с «Црвеной Звездой».
  • «Тоттенхэм» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошел до финала.
  • В АПЛ команда идет на десятом месте.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Тоттенхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+