Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    «Тоттенхэм» – первая команда в истории ЛЧ, после трех туров забившая и пропустившая не менее девяти голов

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» разгромил дома «Црвену Звезду» (3:0). Соотношение забитых и пропущенных мячей у англичан после пройденной дистанции – 9:9.

    Лондонцы стали первой командой в истории турнира, которая после трех туров группового этапа забила и пропустила не менее девяти мячей. В своем квартете «Тоттенхэм» идет вторым.

    • В следующем туре британцы также сыграют с «Црвеной Звездой».
    • «Тоттенхэм» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошел до финала.
    • В АПЛ команда идет на десятом месте.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74166
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru