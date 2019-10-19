Гвардиола: «Чтобы снизить риск травм, футболистов нужно посадить в холодильник»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронически прокомментировал календарь АПЛ в период так называемого «Boxing Day».

«Чтобы снизить риск получения травм при таком графике, футболистов нужно посадить в холодильник. Я не шучу. Пусть идут домой, открывают свои холодильники и залезают внутрь на 48 часов. Всe. Увидимся на стадионе «Этихад». Когда я открою холодильник, чтобы приготовить утренний омлет, возможно, я смогу поговорить со своими игроками. Но, кроме этого, времени не будет», – сказал Гвардиола.