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    Гвардиола: «Чтобы снизить риск травм, футболистов нужно посадить в холодильник»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронически прокомментировал календарь АПЛ в период так называемого «Boxing Day».

    «Чтобы снизить риск получения травм при таком графике, футболистов нужно посадить в холодильник. Я не шучу. Пусть идут домой, открывают свои холодильники и залезают внутрь на 48 часов. Всe. Увидимся на стадионе «Этихад». Когда я открою холодильник, чтобы приготовить утренний омлет, возможно, я смогу поговорить со своими игроками. Но, кроме этого, времени не будет», – сказал Гвардиола.

    • 27 декабря «Сити» проведет гостевой матч с «Вулверхэмптоном».
    • 29 декабря манкунианцам предстоит дома сыграть с «Шеффилд Юнайтед».
    • Перерыв между двумя встречами составит менее 48 часов.

    Источник: BBC

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