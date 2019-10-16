Модрич не сыграет на следующей неделе с «Барселоной» из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил травму в матче отборочного цикла Евро-2020 против Уэльса (1:1). У футболиста мышечное повреждение, информирует Marca.

Из-за него хавбек не сможет принять участие в ближайших трех встречах мадридского клуба. В частности, хорват пропустит встречу десятого тура Примеры против «Барселоны». Она состоится на следующей неделе 26 октября.