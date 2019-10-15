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    Модрич не сыграет на следующей неделе с «Барселоной» из-за травмы

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил травму в матче отборочного цикла Евро-2020 против Уэльса (1:1). У футболиста мышечное повреждение, информирует Marca.

    Из-за него хавбек не сможет принять участие в ближайших трех встречах мадридского клуба. В частности, хорват пропустит встречу десятого тура Примеры против «Барселоны». Она состоится на следующей неделе 26 октября.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • На следующей неделе мадридцы сыграют в Лиге чемпионов против «Галатасарая» – этот матч Модрич также пропустит.
    • «Барселона» идет в чемпионате Испании второй.

    Источник: Marca

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