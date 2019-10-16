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  • Модрич не сыграет на следующей неделе с «Барселоной» из-за травмы

Модрич не сыграет на следующей неделе с «Барселоной» из-за травмы

16 октября 2019, 06:29

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил травму в матче отборочного цикла Евро-2020 против Уэльса (1:1). У футболиста мышечное повреждение, информирует Marca.

Из-за него хавбек не сможет принять участие в ближайших трех встречах мадридского клуба. В частности, хорват пропустит встречу десятого тура Примеры против «Барселоны». Она состоится на следующей неделе 26 октября.

  • «Реал» лидирует в Примере.
  • На следующей неделе мадридцы сыграют в Лиге чемпионов против «Галатасарая» – этот матч Модрич также пропустит.
  • «Барселона» идет в чемпионате Испании второй.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Модрич Лука
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