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    Черчесов: «Есть локальные задачи, и есть глобальные. Следующая задача сборной – успешно сыграть с Бельгией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.

    «У сборной есть локальные задачи, и есть глобальные. Наша следующая задача – успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место», – написал Черчесов в инстаграме.

    • Ранее Черчесов прокомментировал победу России в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.
    • В случае победы над Бельгией российская команда может выйти на первое место в группе. Сейчас Россия отстает от бельгийцев на 3 очка.

    text

    Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official)

    Источник: инстаграм Станислава Черчесова

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +64

      Babon01 24 минуты назад

      Скорее всего с Бельгией не получиться. Там уже не до сборной у клубов будет ЛЧ и Лига Европы, да и свой чемпионат)))

      0
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      Рейтинг: +11450

      ВетеR 1 час назад

      Проигрыш 0-2 будет успехом в игре с Бельгией....

      0
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      Рейтинг: +357

      playsh 1 час назад

      Всё понятно. Локальная задача -- победа над Бельгией и первое место в группе.
      А глобальная? Вариантов море.Например, на ЧЕ-20 выход из группы; дойти до финала ; полуфинала ; стать призёром.Какая ?
      Будьте любезны,Станислав Саламович,поделитесь планами ?

      -1
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      Рейтинг: +1692

      Иван_Невский > playsh 1 час назад

      он вроде озвучивал.. победа на евро2020.
      но надо рассматривать насколько к ней приблизимся, в принципе он прав, цель максимальная , а там от матча к матчу.

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      Рейтинг: +357

      playsh > Иван_Невский 41 минуту назад

      Чего-то не слышал о победе ничего.
      Говорил Стас что-то о борьбе за самые высокие места,но это всё обтекаемо,конкретики никакой.

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