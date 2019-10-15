Черчесов: «Есть локальные задачи, и есть глобальные. Следующая задача сборной – успешно сыграть с Бельгией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.

«У сборной есть локальные задачи, и есть глобальные. Наша следующая задача – успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место», – написал Черчесов в инстаграме.

Ранее Черчесов прокомментировал победу России в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

В случае победы над Бельгией российская команда может выйти на первое место в группе. Сейчас Россия отстает от бельгийцев на 3 очка.