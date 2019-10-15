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  • Черчесов: «Есть локальные задачи, и есть глобальные. Следующая задача сборной – успешно сыграть с Бельгией»

Черчесов: «Есть локальные задачи, и есть глобальные. Следующая задача сборной – успешно сыграть с Бельгией»

15 октября 2019, 16:32
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.

«У сборной есть локальные задачи, и есть глобальные. Наша следующая задача – успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место», – написал Черчесов в инстаграме.

  • Ранее Черчесов прокомментировал победу России в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.
  • В случае победы над Бельгией российская команда может выйти на первое место в группе. Сейчас Россия отстает от бельгийцев на 3 очка.

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Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official)

Источник: инстаграм Станислава Черчесова
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Plyash
1571148025
Всё понятно. Локальная задача -- победа над Бельгией и первое место в группе. А глобальная? Вариантов море.Например, на ЧЕ-20 выход из группы; дойти до финала ; полуфинала ; стать призёром.Какая ? Будьте любезны,Станислав Саламович,поделитесь планами ?
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ВетеR
1571148640
Проигрыш 0-2 будет успехом в игре с Бельгией....
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Babon01
1571151098
Скорее всего с Бельгией не получиться. Там уже не до сборной у клубов будет ЛЧ и Лига Европы, да и свой чемпионат)))
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FanatSerj
1571153496
Если по чеснаку, пусть лучше даже проиграют, вот на ЧМ Уругваю вовремя проиграли, а то сейчас корону на бошку натянут и на Евро в группе вылетим со свистом. Результат сейчас отличный как раз из за того что каждый матч на поле команда бьётся и выкладывается, а не приезжает "Колхоз обыгрывать" как некоторые говорили, а звездных игроков у нас пока в составе нет, чтобы те могли и пешком "разницу" делать.
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