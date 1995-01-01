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    Балаков – об остановках в матче Болгария – Англия: «Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно»

    Главный тренер сборной Болгарии Крассимир Балаков высказался о поведении фанатов на домашнем матче против сборной Англии (0:6), которая проходила в Софии.

    «Остановки в матче? Наверное, фанаты были недовольны выступлением нашей команды. Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно», – заявил Балаков.

    • Из-за фанатов сборной Болгарии встречу дважды останавливали – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
    • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
    • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
    • Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.

    Источник: The Mirror

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