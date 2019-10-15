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  • Балаков – об остановках в матче Болгария – Англия: «Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно»

Балаков – об остановках в матче Болгария – Англия: «Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно»

15 октября 2019, 07:11

Главный тренер сборной Болгарии Крассимир Балаков высказался о поведении фанатов на домашнем матче против сборной Англии (0:6), которая проходила в Софии.

«Остановки в матче? Наверное, фанаты были недовольны выступлением нашей команды. Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно», – заявил Балаков.

  • Из-за фанатов сборной Болгарии встречу дважды останавливали – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
  • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
  • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
  • Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.

Источник: The Mirror
Отбор ЧЕ-2020 Болгария Англия Балаков Крассимир
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