Балаков – об остановках в матче Болгария – Англия: «Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно»

Главный тренер сборной Болгарии Крассимир Балаков высказался о поведении фанатов на домашнем матче против сборной Англии (0:6), которая проходила в Софии.
«Остановки в матче? Наверное, фанаты были недовольны выступлением нашей команды. Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно», – заявил Балаков.
- Из-за фанатов сборной Болгарии встречу дважды останавливали – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
- Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
- Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
- Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.
Источник: The Mirror