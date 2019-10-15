Балаков – об остановках в матче Болгария – Англия: «Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно»

Главный тренер сборной Болгарии Крассимир Балаков высказался о поведении фанатов на домашнем матче против сборной Англии (0:6), которая проходила в Софии.

«Остановки в матче? Наверное, фанаты были недовольны выступлением нашей команды. Я не слышал расистских выкриков, но если это подтвердится, то нам должно быть стыдно», – заявил Балаков.