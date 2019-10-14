«Реал» усилит меры безопасности перед матчем с «Барсой». Мадридцы опасаются протестов в поддержку каталонских политзаключенных

Руководство мадридского «Реала» решило усилить меры безопасности перед матчем с «Барселоной» до максимальных, сообщает Marca.

В клубе считают, что Эль Класико станет площадкой для протеста каталонцев против обвинительного приговора суда о лидеров движения за независимость Каталонии.

Эль Класико состоится на «Камп Ноу» 26 октября.