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    «Реал» усилит меры безопасности перед матчем с «Барсой». Мадридцы опасаются протестов в поддержку каталонских политзаключенных

    Руководство мадридского «Реала» решило усилить меры безопасности перед матчем с «Барселоной» до максимальных, сообщает Marca.

    В клубе считают, что Эль Класико станет площадкой для протеста каталонцев против обвинительного приговора суда о лидеров движения за независимость Каталонии.

    Эль Класико состоится на «Камп Ноу» 26 октября.

    • Ранее «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости.
    • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
    • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

    Источник: Marca

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