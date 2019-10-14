«Реал» усилит меры безопасности перед матчем с «Барсой». Мадридцы опасаются протестов в поддержку каталонских политзаключенных

Руководство мадридского «Реала» решило усилить меры безопасности перед матчем с «Барселоной» до максимальных, сообщает Marca.
В клубе считают, что Эль Класико станет площадкой для протеста каталонцев против обвинительного приговора суда о лидеров движения за независимость Каталонии.
Эль Класико состоится на «Камп Ноу» 26 октября.
- Ранее «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости.
- В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
- Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.
Источник: Marca