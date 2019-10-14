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  • «Реал» усилит меры безопасности перед матчем с «Барсой». Мадридцы опасаются протестов в поддержку каталонских политзаключенных

«Реал» усилит меры безопасности перед матчем с «Барсой». Мадридцы опасаются протестов в поддержку каталонских политзаключенных

14 октября 2019, 15:36

Руководство мадридского «Реала» решило усилить меры безопасности перед матчем с «Барселоной» до максимальных, сообщает Marca.

В клубе считают, что Эль Класико станет площадкой для протеста каталонцев против обвинительного приговора суда о лидеров движения за независимость Каталонии.

Эль Класико состоится на «Камп Ноу» 26 октября.

  • Ранее «Барселона» поддержала каталонцев, осужденных за организацию референдума о независимости.
  • В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Реал Барселона
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