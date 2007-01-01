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    Журналист Конов: «Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в «Спартаке»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что Доменико Тедеско в ближайшее время проведет первое занятие в качестве главного тренера «Спартака».

    «Тем временем Тедеско выехал в Тарасовку на свою первую тренировку в «Спартаке», – написал журналист в своем телеграм-канале.

    • По информации Bild, сегодня «Спартак» проведет официальную презентацию Тедеско.
    • Немец сменит на посту тренера команды Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      Я - легенда 41 минуту назад

      Давайте так: когда сменит, тогда и сменит ) А то иногда создаётся впечатление, что журналисты публикуют свои сны ))

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    sv1969
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    Chernyi Lis
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