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  • Журналист Конов: «Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в «Спартаке»

Журналист Конов: «Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в «Спартаке»

14 октября 2019, 08:20
7

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что Доменико Тедеско в ближайшее время проведет первое занятие в качестве главного тренера «Спартака».

«Тем временем Тедеско выехал в Тарасовку на свою первую тренировку в «Спартаке», – написал журналист в своем телеграм-канале.

  • По информации Bild, сегодня «Спартак» проведет официальную презентацию Тедеско.
  • Немец сменит на посту тренера команды Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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Я - легенда
1571031782
Давайте так: когда сменит, тогда и сменит ) А то иногда создаётся впечатление, что журналисты публикуют свои сны ))
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RJM555
1571036570
инсайдеры хреновы....
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Krasnodar 123
1571036819
Он что Тимуровец? Без контракта работает, за похлебку?
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Alex Flash
1571037033
Наверно, прицепили уже ему датчик и следят за ним
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piligrim1986
1571038730
вы ворота закройте, чтобы он не свалил)))
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vladimir-7
1571045630
Фанаты спартака, через некоторое время, дадут оценку работе Тедеско, а игроки будут молчать, им нельзя комментировать действия тренера.
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Джой
1571053415
Скоро на всех экранах страны: Тарасовка выехала за Цорном и Тедеской
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