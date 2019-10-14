Журналист Конов: «Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в «Спартаке»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что Доменико Тедеско в ближайшее время проведет первое занятие в качестве главного тренера «Спартака».
«Тем временем Тедеско выехал в Тарасовку на свою первую тренировку в «Спартаке», – написал журналист в своем телеграм-канале.
- По информации Bild, сегодня «Спартак» проведет официальную презентацию Тедеско.
- Немец сменит на посту тренера команды Олега Кононова.
- По итогам 12 туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
Источник: Телеграм-канал Василия Конова