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    Джикия: «Гилерме даже не мылся после матча с Кипром – не вспотел вообще»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

    «Свои голы забили, но еще столько же не забили. Главное, что сегодня — историческое событие. Мы вышли на Евро! Всю страну поздравляю от души!

    Всегда приятно играть на «ноль». Все игроки молодцы, классно оборонялись. Гилерме подошел, поблагодарил нас за сухую серию. Он даже не мылся — не вспотел вообще», – сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы-2020, набрав 21 балл после восьми сыгранных матчей.
    • Отрыв от Кипра, идущего третьим, составляет 11 очков.
    • До конца отборочного турнира россиянам предстоит сыграть два матча – с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Встречи пройдут в Санкт-Петербурге и Сан-Марино соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2019 22:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14557

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит хорошая примета. Не давайте ему мыться до финала Евро-2020!

      1
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      Рейтинг: +1923

      erma > DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Тогда он будет выглядеть как персонаж из фильма Тарантино. Какой нибудь Дон Эль-Гилерме

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1033

      Bozigit 1 час назад

      Пока все хорошо

      0
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      Рейтинг: +725

      Красный май 1 час назад

      То шоколадки, то определённый игрок не мылся. Эх, Жора, ничему ты не учишься, щас тебе опять кости перемоют.

      0
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      Рейтинг: +4156

      ivan-football-fan 1 час назад

      Получается, что уже две игры не мылся?)

      1
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      Рейтинг: +2053

      Черкизовский Кот > ivan-football-fan 42 минуты назад

      Отдохнул наш Гиля. Против Ювентуса ещё как вспотеет. Пожелаем ему удачи.

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