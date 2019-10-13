Джикия: «Гилерме даже не мылся после матча с Кипром – не вспотел вообще»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

«Свои голы забили, но еще столько же не забили. Главное, что сегодня — историческое событие. Мы вышли на Евро! Всю страну поздравляю от души!

Всегда приятно играть на «ноль». Все игроки молодцы, классно оборонялись. Гилерме подошел, поблагодарил нас за сухую серию. Он даже не мылся — не вспотел вообще», – сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».