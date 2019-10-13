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  • Джикия: «Гилерме даже не мылся после матча с Кипром – не вспотел вообще»

Джикия: «Гилерме даже не мылся после матча с Кипром – не вспотел вообще»

13 октября 2019, 22:23
6

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

«Свои голы забили, но еще столько же не забили. Главное, что сегодня — историческое событие. Мы вышли на Евро! Всю страну поздравляю от души!

Всегда приятно играть на «ноль». Все игроки молодцы, классно оборонялись. Гилерме подошел, поблагодарил нас за сухую серию. Он даже не мылся — не вспотел вообще», – сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы-2020, набрав 21 балл после восьми сыгранных матчей.
  • Отрыв от Кипра, идущего третьим, составляет 11 очков.
  • До конца отборочного турнира россиянам предстоит сыграть два матча – с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Встречи пройдут в Санкт-Петербурге и Сан-Марино соответственно.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Гилерме Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Красный май
1570995652
То шоколадки, то определённый игрок не мылся. Эх, Жора, ничему ты не учишься, щас тебе опять кости перемоют.
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Bozigit
1570995705
Пока все хорошо
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DOCTOR PENALTY
1570995993
Значит хорошая примета. Не давайте ему мыться до финала Евро-2020!
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