Кипр – Россия: Дзюба забил 24-й гол за сборную, доведя счет до разгромного

В матче квалификации на Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию (0:3, идет второй тайм).

На 79-й минуте своим 24-м голом за национальную команду отметился нападающий Артeм Дзюба, доведя тем самым счет в матче с киприотами до разгромного.

Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).

Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.

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