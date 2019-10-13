Кипр – Россия: Дзюба забил 24-й гол за сборную, доведя счет до разгромного

В матче квалификации на Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию (0:3, идет второй тайм).
На 79-й минуте своим 24-м голом за национальную команду отметился нападающий Артeм Дзюба, доведя тем самым счет в матче с киприотами до разгромного.
- Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).
- Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.
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Источник: Бомбардир.ру