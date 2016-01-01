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    Кипр – Россия: Дзюба забил 24-й гол за сборную, доведя счет до разгромного

    В матче квалификации на Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию (0:3, идет второй тайм).

    На 79-й минуте своим 24-м голом за национальную команду отметился нападающий Артeм Дзюба, доведя тем самым счет в матче с киприотами до разгромного.

    • Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).
    • Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.

    Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +448

      Кузьмич на трибуне 50 минут назад

      Ещё два года назад Дзюба был Дзюбило, , а сегодня Дзюбиньё. Реальный капитан команды. Дирижёр второго этажа. Распасовщик и ассистент. Сегодня был реально лучший.

      1
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      Рейтинг: +3676

      paracetamol 1 час назад

      Зюба сегодня ловил кайф.

      1
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      Рейтинг: +611

      Сенситив 1 час назад

      тут кто-то про дрова трындел, не так давно, теперь - неудобняк!
      Артёмка уж, полешко наше золотое, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1555

      Derzkiy1 1 час назад

      Честно , хоть и не все игроки в сборной нравятся но раньше если вспомнить бывало и ничью с такими командами гоняли ... Молодцы, но очередная игра с аутсайдером ! Топов дом сих пор не выигрывали и их было мало

      0
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      Рейтинг: +442

      латунный 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ура выграли у инвалидов которые играли в десятером .каждому игроку дать героя россии и поставить им памятники .а деревяного в презеденты .ура товарищи .досрочно вышли по всем каналам показывают .завтра выходной обьявлен

      -4
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      Рейтинг: +784

      Mister_Tomsk > латунный 1 час назад

      скройся со страны, тебя уже ищут!

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      Рейтинг: +695

      19element87 > 1 час назад

      Ты наверное болеешь - сочувствую, давай поправляйся!

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      Рейтинг: +3006

      Gek Dement > латунный 54 минуты назад

      Ну бельгийцы вышли из этой же группы в прошлом туре и всей страной так же радовались и 1 место в мировом рейтинге ФИФА помноженное на такую слабую группу им это не мешало делать. Так что это ты ущербный просто, иди поплачь, чё...

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