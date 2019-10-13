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  • Кипр – Россия: Дзюба забил 24-й гол за сборную, доведя счет до разгромного

Кипр – Россия: Дзюба забил 24-й гол за сборную, доведя счет до разгромного

13 октября 2019, 20:42
12

В матче квалификации на Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию (0:3, идет второй тайм).

На 79-й минуте своим 24-м голом за национальную команду отметился нападающий Артeм Дзюба, доведя тем самым счет в матче с киприотами до разгромного.

  • Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).
  • Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.

Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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латунный
1570989434
ура выграли у инвалидов которые играли в десятером .каждому игроку дать героя россии и поставить им памятники .а деревяного в презеденты .ура товарищи .досрочно вышли по всем каналам показывают .завтра выходной обьявлен
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S.K.V.
1570990104
Молодцы с уверенной ПОБЕДОЙ !!! Дзюба лучший!
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Derzkiy1
1570990255
Честно , хоть и не все игроки в сборной нравятся но раньше если вспомнить бывало и ничью с такими командами гоняли ... Молодцы, но очередная игра с аутсайдером ! Топов дом сих пор не выигрывали и их было мало
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Сенситив
1570990294
тут кто-то про дрова трындел, не так давно, теперь - неудобняк! Артёмка уж, полешко наше золотое, как-то так...))
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paracetamol
1570990818
Зюба сегодня ловил кайф.
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Кузьмич на трибуне
1570991887
Ещё два года назад Дзюба был Дзюбило, , а сегодня Дзюбиньё. Реальный капитан команды. Дирижёр второго этажа. Распасовщик и ассистент. Сегодня был реально лучший.
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Bozigit
1570995809
Надеюсь забьет и Бельгии
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anjaneri
1570998120
Дзюбби дорос до уровня гиены,- это высший уровень для нааапода. Осталось остальным доросли до уровня льва- вратари, тигра - защитники, волков - полузащитники..., тогда и будут бить не только младенцев..., которых побили на отборе, но матёрых , как к примеру бельгиянцы.
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