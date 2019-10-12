Кейн – о поражении от Чехии: «Тревожный сигнал, но не нужно паниковать»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против чехов (1:2). Это первая потеря очков для британцев в соревновании.

«Небольшой тревожный сигнал, но мы в хорошей ситуации. Есть моменты, над которыми надо поработать. Не нужно паниковать», – приводит слова представителя «Тоттенхэма» ВВС.