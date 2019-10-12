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  • Кейн – о поражении от Чехии: «Тревожный сигнал, но не нужно паниковать»

Кейн – о поражении от Чехии: «Тревожный сигнал, но не нужно паниковать»

12 октября 2019, 01:17

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против чехов (1:2). Это первая потеря очков для британцев в соревновании.

«Небольшой тревожный сигнал, но мы в хорошей ситуации. Есть моменты, над которыми надо поработать. Не нужно паниковать», – приводит слова представителя «Тоттенхэма» ВВС.

  • Чехи идут на втором месте, отставая от лидера на одно очко.
  • Ни одна команда группы еще не гарантировала себе путевку на Евро.
  • Финал Евро-2020 пройдет на лондонском «Уэмбли».

Источник: ВВС
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Чехия Тоттенхэм Англия Кейн Гарри
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