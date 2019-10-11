Депай – лидер отбора Евро-2020 по системе «гол+пас». У голландца по шесть голов и голевых передач

Форвард сборной Голландии Мемфис Депай оформил дубль в рамках отбора Евро-2020 против Северной Ирландии (3:1).
Для нападающего «Лиона» это 12-е результативное действие в отборочном цикле. На счету Депая шесть голов и шесть голевых передач.
Депай – лучший игрок отбора к Евро-2020 по системе «гол+пас».
Мемфис принял участие лишь в пяти играх национальной команды в турнире.
- Второе место занимает форвард сборной России Артем Дзюба – 11 (8+3) баллов в семи матчах.
- В матче против шотландцев (4:0) нападающий сделал дубль и отдал голевую передачу.
Источник: Официальный сайт УЕФА