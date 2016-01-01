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    Депай – лидер отбора Евро-2020 по системе «гол+пас». У голландца по шесть голов и голевых передач

    Форвард сборной Голландии Мемфис Депай оформил дубль в рамках отбора Евро-2020 против Северной Ирландии (3:1).

    Для нападающего «Лиона» это 12-е результативное действие в отборочном цикле. На счету Депая шесть голов и шесть голевых передач.

    Депай – лучший игрок отбора к Евро-2020 по системе «гол+пас».

    Мемфис принял участие лишь в пяти играх национальной команды в турнире.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20440

      oyabun 16 минут назад

      Классный игрок. Что он до сих пор делает в Лионе? Должен быть в ТОП-клубах. Ну или в Спартаке. )))

      0
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      Рейтинг: +762

      GSmall 1 час назад

      Стата поражает.Пусть продолжает в том же духе

      0
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