Депай – лидер отбора Евро-2020 по системе «гол+пас». У голландца по шесть голов и голевых передач

Форвард сборной Голландии Мемфис Депай оформил дубль в рамках отбора Евро-2020 против Северной Ирландии (3:1).

Для нападающего «Лиона» это 12-е результативное действие в отборочном цикле. На счету Депая шесть голов и шесть голевых передач.

Депай – лучший игрок отбора к Евро-2020 по системе «гол+пас».

Мемфис принял участие лишь в пяти играх национальной команды в турнире.