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  • Депай – лидер отбора Евро-2020 по системе «гол+пас». У голландца по шесть голов и голевых передач

Депай – лидер отбора Евро-2020 по системе «гол+пас». У голландца по шесть голов и голевых передач

11 октября 2019, 08:35
6

Форвард сборной Голландии Мемфис Депай оформил дубль в рамках отбора Евро-2020 против Северной Ирландии (3:1).

Для нападающего «Лиона» это 12-е результативное действие в отборочном цикле. На счету Депая шесть голов и шесть голевых передач.

Депай – лучший игрок отбора к Евро-2020 по системе «гол+пас».

Мемфис принял участие лишь в пяти играх национальной команды в турнире.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Нидерланды Дзюба Артем Депай Мемфис
Комментарии (6)
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GSmall
1570773986
Стата поражает.Пусть продолжает в том же духе
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oyabun
1570776979
Классный игрок. Что он до сих пор делает в Лионе? Должен быть в ТОП-клубах. Ну или в Спартаке. )))
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paracetamol
1570784518
Скоро Дзюба и Депай встретятся в новом поединке ЛЧ. Посмотрим, кто кого?
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ItalianFootball
1570799955
Машина такая!!!
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